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В России появится электронная запись на кладбище
Электронная запись на кладбище входит в план Минстроя по созданию Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) «Похоронное дело». Пилотный проект планируется запустить в начале следующего года в нескольких субъектах РФ, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Интернет-портал «Похоронного дела» позволит получить место для будущего захоронения онлайн, пишут «Известия». Авторизация на сайте будет вестись через портал госуслуг. Пока не определен порядок подачи заявки и критерии выбора места захоронения. Эту технологию планируется конкретизировать после принятия федерального закона «О похоронном деле в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Законопроект будет рассмотрен Госдумой осенью 2016 года.
— В законопроекте, который сейчас дорабатывается, действительно предусматривается возможность электронной заявки на похоронные услуги, — заявил «Известиям» Андрей Чибис, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, главный государственный жилищный инспектор. — Речь идет не об очереди, а о возможности сделать заявку в электронном виде. На наш взгляд, это поможет сделать отрасль более прозрачной и понятной. Кроме того, это поможет уменьшить объем необходимых для организации похорон действий и разгрузить людей от лишней, непростой работы.
В последней версии проекта закона от апреля этого года, в ст. 37 указывается, что учет умерших и мест захоронения будет производиться с помощью ЕАИС. Разработкой законопроекта занимается Минстрой РФ, однако орган исполнительной власти, ответственный за похоронную сферу, пока законодательно не определен.
Исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев (СПОК) Елена Андреева предполагает, что окончательный текст законопроекта будет сильно отличаться от того, который есть сейчас. Но при этом саму идею информатизации похоронного дела в России она поддерживает.
— У Минэкономразвития есть ряд поправок, поскольку законопроект предусматривает большие бюджетные траты, — пояснила Елена Андреева. — В этой сфере есть ряд проблем, которые, безусловно, нужно решать. Бывают случаи, когда люди не могут получить бесплатные места на кладбище. Нужно приводить сферу в порядок, ввести систему учета.
Ранее «Известия» сообщали, что Минстрой готовит проект электронной карты кладбищ — сайт, на котором можно будет найти информацию о захоронениях. Для создания этого сайта будет оцифровываться вся информация о кладбищах, их характеристики, информация о захоронениях, а также о свободных местах. На сегодняшний день в России нет единой системы учета кладбищ и достоверной информации о том, сколько какое кладбище может принять новых захоронений, насколько оно может расширить свою территорию.
Директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин считает, что похоронное дело — это именно та сфера, в которой необходимо наводить порядок, поскольку она сильно криминализирована.
— Там ведь огромные деньги, целая «кладбищенская мафия» существует, — рассказал Иван Бегтин. — Весь этот рынок должен быть систематизирован, для начала нужно провести инвентаризацию всех кладбищ, а это огромная работа. А вот электронной очередью люди пользоваться будут, но понадобится несколько лет, чтобы система начала работать адекватно, чтобы искоренить все способы обойти официальную очередь.
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Комментарии
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В РІР‚в„ўР вЂ™Р’В 10:22, 26.07.2016#
Предлагаю совместить с проектом Дальневосточный гектар-места для всех хватит. Тем более жизнь всё "лучше" становится спасибо партии родной. Думаю умирать будем всё чаще и быстрее-ещё раз спасибо лично товарищу Путину и другу ейному Медведеву. Держаться нету больше сил. .
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