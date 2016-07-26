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В России появится электронная запись на кладбище

26 Июля 2016, 08:53 | В России

Электронная запись на кладбище входит в план Минстроя по созданию Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) «Похоронное дело». Пилотный проект планируется запустить в начале следующего года в нескольких субъектах РФ, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Интернет-портал «Похоронного дела» позволит получить место для будущего захоронения онлайн, пишут «Известия». Авторизация на сайте будет вестись через портал госуслуг. Пока не определен порядок подачи заявки и критерии выбора места захоронения. Эту технологию планируется конкретизировать после принятия федерального закона «О похоронном деле в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Законопроект будет рассмотрен Госдумой осенью 2016 года.

— В законопроекте, который сейчас дорабатывается, действительно предусматривается возможность электронной заявки на похоронные услуги, — заявил «Известиям» Андрей Чибис, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, главный государственный жилищный инспектор. — Речь идет не об очереди, а о возможности сделать заявку в электронном виде. На наш взгляд, это поможет сделать отрасль более прозрачной и понятной. Кроме того, это поможет уменьшить объем необходимых для организации похорон действий и разгрузить людей от лишней, непростой работы.

В последней версии проекта закона от апреля этого года, в ст. 37 указывается, что учет умерших и мест захоронения будет производиться с помощью ЕАИС. Разработкой законопроекта занимается Минстрой РФ, однако орган исполнительной власти, ответственный за похоронную сферу, пока законодательно не определен.

Исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев (СПОК) Елена Андреева предполагает, что окончательный текст законопроекта будет сильно отличаться от того, который есть сейчас. Но при этом саму идею информатизации похоронного дела в России она поддерживает.

— У Минэкономразвития есть ряд поправок, поскольку законопроект предусматривает большие бюджетные траты, — пояснила Елена Андреева. — В этой сфере есть ряд проблем, которые, безусловно, нужно решать. Бывают случаи, когда люди не могут получить бесплатные места на кладбище. Нужно приводить сферу в порядок, ввести систему учета.

Ранее «Известия» сообщали, что Минстрой готовит проект электронной карты кладбищ — сайт, на котором можно будет найти информацию о захоронениях. Для создания этого сайта будет оцифровываться вся информация о кладбищах, их характеристики, информация о захоронениях, а также о свободных местах. На сегодняшний день в России нет единой системы учета кладбищ и достоверной информации о том, сколько какое кладбище может принять новых захоронений, насколько оно может расширить свою территорию.

Директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин считает, что похоронное дело — это именно та сфера, в которой необходимо наводить порядок, поскольку она сильно криминализирована.

— Там ведь огромные деньги, целая «кладбищенская мафия» существует, — рассказал Иван Бегтин. — Весь этот рынок должен быть систематизирован, для начала нужно провести инвентаризацию всех кладбищ, а это огромная работа. А вот электронной очередью люди пользоваться будут, но понадобится несколько лет, чтобы система начала работать адекватно, чтобы искоренить все способы обойти официальную очередь.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: закон о похоронном деле  похоронный бизнес  похороны  электронная запись  кладбище  егаис 



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Комментарии

  • Не важно09:59, 26.07.2016#

    О как. . . . нас всех уже хоронить собрались. ну страна. . . . .

  •  В РІР‚в„ўР вЂ™Р’В 10:22, 26.07.2016#

    Предлагаю совместить с проектом Дальневосточный гектар-места для всех хватит. Тем более жизнь всё "лучше" становится спасибо партии родной. Думаю умирать будем всё чаще и быстрее-ещё раз спасибо лично товарищу Путину и другу ейному Медведеву. Держаться нету больше сил. .

  • Псевдоним10:31, 26.07.2016#

    Хорошо, что не в морг.

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