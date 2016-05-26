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Иностранным бизнесменам будет проще получить гражданство РФ
26 Мая 2016, 16:48 | В России
Получить российское гражданство иностранным бизнесменам, которые исправно платят налоги, теперь будет гораздо легче. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», документ опубликован на официальном портале правовой информации.
По новому закону, право на упрощенное получение российского гражданства получат те индивидуальные предприниматели и инвесторы, которые работают в России и имеют ежегодную выручку не менее 10 миллионов рублей. А также они должны платить налоги в размере не менее одного миллиона рублей в год на протяжении последних трех лет и делать страховые взносы в Пенсионный фонд.
Эксперты считают, что новации позволят привлечь в страну иностранные инвестиции.
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