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Грядет новый рекорд по выдаче ипотеки
Новый рекорд по объемам выдачи жилищных кредитов может быть установлен в 2019 году. Об этом рассказал руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил ГОЛЬДБЕРГ на круглом столе «Ипотека в России: вызовы 2019 года» рейтингового агентства RAEX.
2018 год был рекордным за всю историю ипотечного кредитования в России. Тогда на приобретение жилья россиянам было выдано 3 трлн рублей, что в полтора раза больше, чем годом ранее.
«Несмотря на то, что ставки выросли, по объемам выдачи ипотеки рынок повторил результат первого квартала прошлого года. В дальнейшем он перейдет в рост, и не исключено, что в 2019 году, если никаких форс-мажорных ситуаций на внешнеэкономическом поле не случится, по ипотеке будет поставлен очередной рекорд по объему выдачи ипотечных кредитов»,- считает Гольдберг.
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