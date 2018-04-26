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Самые привлекательные работодатели России
5 апреля в Москве в Малом Театре прошла V юбилейная торжественная церемония вручения премии по итогам исследования привлекательности российского работодателя. На церемонии присутствовали представители более 300 компаний-участниц исследования – руководители бизнеса и HR-служб.
Титул и символ самого привлекательного работодателя России-2018 – статуэтку Randstad Award - получили национальная и международная компании - «Газпром нефть» и BMW.
Организатором проекта Randstad в России является холдинг АНКОР. Его руководители, генеральный директор Сергей САЛИКОВ и директор по операционному управлению Алексей МИРОНОВ принимали почетного гостя церемонии, члена совета директоров Randstad Криса ХОЙТИНК. Эта международная компания проводит исследования в 30 странах мира. В России его респодентами стали 9,4 тыс. человек, проживающие во всех регионах страны.
В этом году АНКОР и Randstad вручили уникальную награду в специальной номинации «Лидер по привлекательности бренда работодателя в отрасли на протяжении 5 лет». Эту награду получила компания «СИБУР» за пятикратное лидерство в химической промышленности в 2016-2018 годы.
Самыми привлекательными работодателями-2018 в своих отраслях стали:
Агропромышленный комплекс — группа компаний «Русагро»
Сегмент бытовой техники и электроники — Samsung
Индустрия гостеприимства— Novikov Group
Информационные технологии — Яндекс
Здравоохранение — Johnson & Johnson.
Логистика — FM Logistic
Машиностроение — Госкорпорация «Роскосмос»
Металлургическая отрасль — Норильский Никель
Недвижимость и строительство — Главстрой
Промышленное производство — КРЭТ – Концерн «Радио-электронные технологии»
Розничная торговля — IKEA
Сегмент розничной торговли: обувь, одежда, аксессуары— Jamilco
Телекоммуникации — Nokia.
ТНП - пищевые продукты — Nestle.
ТНП - непищевые продукты — Procter & Gamble.
Транспорт — Аэрофлот – Российские авиалинии.
Сегмент строительных материалов и оборудования — Saint-Gobain
Финансовые услуги – Газпромбанк.
К разочарованию дальневосточников, лишь немногие из этого списка имеют привлекательные рабочие места в регионе.
Сергей КУЗЬМИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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