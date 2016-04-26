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Сергей Дарькин решил бросить свои миллиарды в бассейн
В Приморье, видимо, вкладывать свои миллиарды экс-губернатору некуда
Стали известны претенденты на земельные участки и бассейн «Чайка», выставленные на аукцион Банком Москвы, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Среди них - фирма бывшего замминистра регионального развития и экс-главы Приморского края Сергея ДАРЬКИНА.
Как пишет РБК, ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа», владельцем которой, по данным СПАРК, является Сергей Дарькин, подала заявку на участие в аукционе по покупке 100% акций ОАО «Чайка», следует из сообщения, размещенного на Единой электронной торговой площадке. До февраля 2012 года Дарькин занимал пост губернатора Приморского края, с июля 2012 по 2015 год был заместителем министра регионального развития.
Представитель ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа» Кристина Кудряшова подтвердила РБК участие Дарькина в торгах. С какой целью ПАО хочет приобрести участки и объекты, она не уточнила. «Комментарий на эту тему мы будем готовы давать после проведения аукциона», — сказала Кудряшова.
Банк Москвы выставил на аукцион 100% «Чайки» по стартовой цене 4,2 млрд руб. в марте этого года. Лот включает в себя права требования Банка Москвы к «Чайке» в размере фактической задолженности перед банком по кредитным договорам; сумма прав требований составляет 1,167 млрд руб.
СПРАВКА ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Тихоокеанская инвестиционная группа (ТИГР) была создана в декабре 2014 года в целях привлечения частных инвестиций на Дальний Восток, говорится на сайте компании. «Наша работа нацелена на реализацию высокодоходных инвестиционных проектов, которые будут способствовать развитию Дальнего Востока и торгово-экономических связей с крупнейшими азиатскими экономиками, прежде всего с Китайской Народной Республикой», — указано на сайте компании.
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Это не тот ли бывший губернатор, который ежегодно подавал декларации на 15 копеек дохода от зарплаты и был "практически" нищим?!. . .