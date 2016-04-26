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Сергей Дарькин решил бросить свои миллиарды в бассейн

26 Апреля 2016, 10:37 | В России

В Приморье, видимо, вкладывать свои миллиарды экс-губернатору некуда

Стали известны претенденты на земельные участки и бассейн «Чайка», выставленные на аукцион Банком Москвы, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Среди них - фирма бывшего замминистра регионального развития и экс-главы Приморского края Сергея ДАРЬКИНА.

Как пишет РБК, ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа», владельцем которой, по данным СПАРК, является Сергей Дарькин, подала заявку на участие в аукционе по покупке 100% акций ОАО «Чайка», следует из сообщения, размещенного на Единой электронной торговой площадке. До февраля 2012 года Дарькин занимал пост губернатора Приморского края, с июля 2012 по 2015 год был заместителем министра регионального развития.

Представитель ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа» Кристина Кудряшова подтвердила РБК участие Дарькина в торгах. С какой целью ПАО хочет приобрести участки и объекты, она не уточнила. «Комментарий на эту тему мы будем готовы давать после проведения аукциона», — сказала Кудряшова.

Банк Москвы выставил на аукцион 100% «Чайки» по стартовой цене 4,2 млрд руб. в марте этого года. Лот включает в себя права требования Банка Москвы к «Чайке» в размере фактической задолженности перед банком по кредитным договорам; сумма прав требований составляет 1,167 млрд руб.

СПРАВКА ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»Тихоокеанская инвестиционная группа (ТИГР) была создана в декабре 2014 года в целях привлечения частных инвестиций на Дальний Восток, говорится на сайте компании. «Наша работа нацелена на реализацию высокодоходных инвестиционных проектов, которые будут способствовать развитию Дальнего Востока и торгово-экономических связей с крупнейшими азиатскими экономиками, прежде всего с Китайской Народной Республикой», — указано на сайте компании.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: тигр  Дарькин  Банк Москвы  Дальний Восток 



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Комментарии

  • 90842412:08, 26.04.2016#

    Это не тот ли бывший губернатор, который ежегодно подавал декларации на 15 копеек дохода от зарплаты и был "практически" нищим?!. . .

  • Второй фронт14:51, 26.04.2016#

    Ну вот, а вы не верили лозунгу-"Нам здесь жить", деньги украдены, вывезены из депрессивного района, теперь живите и радуйтесь. А неустановленное лицо здесь уже жить не будет.

  • Jaimon17:45, 26.04.2016#

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  • ..................11:29, 29.04.2016#

    Отобрать нах. . . . . . . миллиарды у Шепелявого и на эти деньги построить бесплатное жильё в Приморских городах под снос оставшихся БАРАКОВ и ветхого жилья Это будет "" честный"" возврат Наворованного. . . . .

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