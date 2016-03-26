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Повышение МРОТ больно ударит по индивидуальным предпринимателям

26 Марта 2016, 17:07 | В России

Премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая 25 марта 2016 года на форуме «Единой России», заявил о том, что принял решение повысить с 1 июля 2016 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) почти на 21% — с 6,2 тыс. до 7,5 тыс. руб., сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Прошу депутатов Госдумы из фракции «Единая Россия» как можно скорее подготовить соответствующий законопроект и оперативно его принять», — заявил Медведев, пишет РБК.

Последний раз МРОТ увеличивался с 1 января 2016 года — на 4%. Если депутаты одобрят предложения Медведева, то с 1 июля 2016 года МРОТ увеличится почти на 21%. Это в первую очередь ударит по индивидуальным предпринимателям: их страховые взносы в Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд медстрахования (ФОМС) рассчитываются исходя из величины МРОТ. В ПФР они обязаны заплатить 26% от МРОТ за каждый месяц работы, а в ФОМС — 5,1%. Сейчас этот платеж составляет 1929,5 руб. в месяц, а после повышения — 2332,5 руб. В целом за второе полугодие 2016 года предпринимателям придется переплатить 2,4 тыс. руб. — почти на 10% больше, чем планировалось ранее.

Индивидуальный предприниматель Вадим Мирущенко (занимается торговлей канцтоварами и грузоперевозками) считает, что в росте страховых взносов не будет ничего страшного, если ему удастся сохранить уровень доходов. «На сумму уплаченных страховых взносов я могу уменьшить налог по УСН, который составляет 6% от моих доходов», — объясняет он РБК. «Это болезненно ударит по тем ИП, у кого небольшой оборот, поскольку они не смогут зачесть все 100% страховых взносов в уплату налога «по упрощенке», — добавляет предприниматель Роман Лапин из Санкт-Петербурга. По расчетам РБК, чтобы зачесть все 100% повышенных страховых взносов в уплату налога по УСН 6% ИП должен получить доход в 2016 году не менее 470 тыс. руб. «Рост МРОТ — это реальная угроза закрытия небольших бизнесов, которая подтолкнет еще большее количество предпринимателей уйти в налоговую тень», — считает предприниматель Сергей Давыдов, владеющий гостиницей «Виктория» в Москве.

Рост МРОТ приведет к увеличению расходов не только ИП. «Многие мелкие компании минимизируют оплату НДФЛ и страховых взносов тем, что, не нарушая закон, платят официальную зарплату в размере МРОТ, — отмечает Наталья Горбова, эксперт учебного центра компании «СКБ Контур». — Теперь зарплату придется повысить, а значит, увеличатся выплаты по НДФЛ». Горбова отмечает, что рост федерального МРОТ может привести к цепной реакции в регионах, которые вправе устанавливать местный размер МРОТ выше федерального. Например, в Москве текущий размер МРОТ составляет 17,3 тыс. руб. в месяц.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: налоги  социальный платеж  ИП  единая россия  медведев  тарифы  зарплата  кризис  НДФЛ  МРОТ 



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Комментарии

  • Алекс10:29, 27.03.2016#

    Официальное количество рабочего времени сократится ! Среднесписочная численность работников будет меньше !В итоге(МРОТ)и налоги станут меньше !

  • бабай18:57, 27.03.2016#

    Заело?

  • бабай18:56, 27.03.2016#

    А. чего не улыбаться больше пол страны в попу посадили и чешут в ухо, временные трудности, я думаю они у них должны быть а не у народа

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ09:18, 28.03.2016#

    Не понятно, зачем разводить детский сад? У нас в стране даже собака не брешет без разрешения Путина! Какой разрез?

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