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В Госдуме предлагают оставить для бизнеса всего две проверяющие инстанции
В Госдуме подготовили предложения по защите малого предпринимательства. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия». Как рассказал председатель комитета по экономической политике Игорь РУДЕНСКИЙ, в документе всего 12 пунктов.
Парламентарии предлагают снизить налоговое давление на малые и средние предприятия, уменьшить количество и увеличить периоды проверок, вернуться к предоставлению 50-процентных инвестиционных льгот промышленникам и существенно увеличить лимит кредитования через ОАО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» - до 600 млн рублей на один проект (сейчас лимит кредитования ОАО «МСП Банк» составляет до 60 млн рублей на один проект, а при наличии патента у инициатора инвестпроекта - до 150 млн рублей на один проект).
По мнению парламентариев, принятие таких мер положительно скажется на экономике и поможет в развитии малого и среднего предпринимательства в России.
В частности, Игорь Руденский говорит о том, что необходимо за 5-6 лет сократить все существующие контрольно-надзорные органы и возложить функции по проведению проверок на потребительском рынке на Роспотребнадзор, кроме того, он считает полезным создать специальный орган, который будет осуществлять государственный контроль в сфере производства и эксплуатации.
- Должно быть всего две проверяющих инстанции, тогда мы сможем говорить о порядке и продуктивности проверок, - считает Руденский.
Руденский также отметил необходимость на 4 года уже с 1 июня 2015 года снизить для бизнеса до 14% совокупный тариф страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (в фонд соцстрахования, в пенсионный фонд и т. д). Сейчас совокупный тариф страховых взносов в государственные внебюджетные фонды составляет 30%.
Глава комитета Госдумы по экономической политике подчеркивает, что на период кризиса нужен мораторий на введение экологического сбора за утилизацию мусора для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих производство или импорт непродовольственных товаров. Экологический сбор должен был взиматься с производителей и импортеров непродовольственных товаров с 1 января 2015 года. Ставки сбора должны быть определены правительством РФ, но соответствующая нормативно-правовая база правительством пока не разработана.
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