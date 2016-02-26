Крупнейшие розничные банки сократили порядка 46,5 тыс. сотрудников

Восемь крупных российских розничных банков в минувшем году сократили порядка 46,5 тыс. своих сотрудников. Об этом свидетельствуют данные квартальных отчетностей кредитных организаций, сообщает «Интерфакс».

Русфинанс Банк в прошлом году сократил среднесписочную численность сотрудников на 66% (уволено около 9,1 тыс. человек), Хоум Кредит энд Финанс Банк (ХКФ банк) - на 53% (около 14,9 тыс. человек), банк «Русский стандарт» - на 47% (около 8,1 тыс. человек), санируемый банк «Траст» - на 45% (около 3 тыс. человек), банк «Восточный» - на 44% (около 3,9 тыс. человек), Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) - на 31% (около 2,1 тыс. человек), ОТП банк - на 16% (около 2,2 тыс. человек), ВТБ24 - на 9% (около 3,3 тыс. человек).

Вместе с тем большинство других российских крупных розничных кредитных организаций также сокращали свой штат, но изменения не были столь значительны в силу изначально небольшой численности персонала.

Из крупных розничных банков две кредитные организации в минувшем году увеличили свой штат: банк «Ренессанс Кредит» - на 12% (или на 1,7 тыс. человек), а также Тинькофф банк - на 9% (или на 393 человека).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.