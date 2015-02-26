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России грозит дефицит пива
Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении правительственный законопроект о внедрении системы ЕГАИС для пива - эта инициатива ждала своего часа с 2011 года, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Изветия».
Законопроект предполагает поправки в закон «О регулировании производства и оборота этилового спирта», по которым пиво, медовуху, сидр и пуаре надо будет учитывать на этапе производства, логистики, хранения и продажи. Объемы произведенного, поставленного в розницу и реализованного алкоголя должны будут учитываться в реальном времени, и все эти данные будут поступать в Росалкогольрегулирование.
В первую очередь внедрение Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) касается производителей, выпускающих более 300 тыс. декалитров продукции за год, то есть всех крупных пивоваренных компаний. Согласно законопроекту, в рознице неучтенными могут оставаться продажи пива, сидра, медовухи и пуаре в сельских поселениях численностью менее 3 тыс. человек, где отсутствует доступ к интернету. Также эти напитки можно будет не учитывать в ЕГАИС при оказании услуг общественного питания, то есть бары, кафе и рестораны не включены в цепочку прослеживаемости. Система создана для борьбы с контрафактом и ужесточения налогового контроля: ЕГАИС для производителей крепких алкогольных напитков действует с января 2006 года, а для импортеров — с июля того же года.
Предусмотрен постепенный ввод системы учета, рассчитанный на 3 года. Так, с 1 июля этого года система учета и контроля должна быть внедрена на производствах, с 1 ноября — для компаний, осуществляющих закупку, хранение и логистику. С 1 июля 2016 года к пивному ЕГАИС должна подключиться розница в городских поселениях, а с 1 июля 2017 года — розница в сельских поселениях. Столь долгий срок введения ЕГАИС для пива обусловлен тем, что число пользователей системы, как ожидается, достигнет до 500 тыс.
По мнению председателя подкомитета Госдумы по госрегулированию подакцизных товаров и рекламной деятельности Виктора Звагельского, пивоваренная отрасль не столкнется с какими-либо трудностями при внедрении ЕГАИС, так как пивовары уже обеспечивают учет своей продукции с помощью объемных счетчиков и счетчиков готовой продукции.
— Считаю, что подключение к системе не вызовет каких-то серьезных трудностей, а в будущем позволит отказаться от бумажных носителей в отчетности, — заверил Звагельский.
Пивовары же готовятся к остановкам производства и сбоям при подключении к системе учета, которые повлекут миллиардные потери. Свои опасения пивовары объясняют прошлым опытом внедрения учета продукции для производителей и импортеров крепкого алкоголя. Сбои в производстве и отгрузках сопровождали оба внедрения ЕГАИС (в январе и июле 2006 года). Общий ущерб от простоя, а также издержки на техническое оснащение и обслуживание системы производители крепких напитков оценили в 2006 году в недополученный $1 млрд выручки.
— Для пивоваренной отрасли внедрение ЕГАИС с 1 июля этого года, как это предусмотрено законопроектом, может стать очень серьезным ударом. Во-первых, июль — это самый пик сезона, когда производство загружено по максимуму. Остановки производства в связи со сбоями, которые неизбежно произойдут при одновременном подключении к системе сотен заводов, приведут к миллиардным потерям даже не столько для пивоваров, сколько для региональных бюджетов, в которые зачисляются все наши акцизные платежи. Во-вторых, такого короткого срока для внедрения и отладки системы, очевидно, недостаточно, — говорит директор по корпоративным отношениям компании Heineken Кирилл Болматов.
Он отмечает, что срок подключения к ЕГАИС необходимо перенести не на пик производства, а, например, на 1 января 2016 года.
— В свое время поспешное внедрение ЕГАИС для крепкого алкоголя стало причиной настоящего коллапса целой отрасли и привело к простоям, резкому сокращению налоговых отчислений в бюджет. Мы готовы участвовать в пилотных проектах, чтобы тестировать систему и свести к минимуму риски серьезных финансовых потерь. Надеемся, что на уровне рабочих групп представителей индустрии и регулирующих органов нам удастся решить ключевые проблемы и прийти к пониманию разумных сроков и форматов функционирования упомянутой системы, — говорит директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям ОАО «САН ИнБев» Ораз Дурдыев.
По его словам, пивоваренная индустрия с 2008 года находится в состоянии падения объемов производства из-за жесткого госрегулирования и увеличения фискальной нагрузки, и новая система только усугубит ситуацию.
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