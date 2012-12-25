"Сименс Финанс" объявляет конкурс на стажировку в Германии

Лизинговая компания начала прием заявок в рамках программы для талантливой молодежи от финансового подразделения концерна «Сименс АГ». Победитель первого конкурса уже проходит практику в Siemens Financial Services в Мюнхене.

В своей кадровой политике концерн «Сименс АГ» делает ставку на развитие амбициозных специалистов, содействуя их профессиональной и творческой реализации. Лизинговая компания «Сименс Финанс» приглашает талантливых молодых людей принять участие в конкурсе, победитель которого получит уникальную возможность в течение 6 месяцев поработать в Siemens Financial Services в Германии и затем продолжить карьеру в «Сименс Финанс».

Стоит отметить, что по результатам первого конкурса, который прошел в начале года, среди 30 претендентов был выбран студент Института международных отношений ДВФУ Виталий КОЗЛОВ. С июля 2012 он проходит стажировку в Siemens Financial Services в Мюнхене, а после возвращения во Владивосток будет принят на работу в «Сименс Финанс».

«Сегодня я ежедневно встречаюсь с людьми, которые начинали свою карьеру практически с нуля и сейчас занимают довольно высокие позиции, – рассказывает Виталий. – Теперь я убежден, что и для студента из Владивостока вполне реально начать работу в международном концерне, если прикладывать все усилия для достижения цели и не мыслить стереотипами. Любая международная компания заинтересована в привлечении молодых специалистов, поэтому не бойтесь проявлять себя и участвовать в таких конкурсах».

Полный комплект документов необходимо предоставить в ОО «Сименс-Финанс» до 31 декабря 2012.