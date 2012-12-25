www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 69.03 р. 100 JPY: 62.35 р.
EUR: 80.36 р. 10 CNY: 10.09 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Кадровый вопрос
Распечатать

"Сименс Финанс" объявляет конкурс на стажировку в Германии

25 Декабря 2012, 22:44 | В России

Лизинговая компания начала прием заявок в рамках программы для талантливой молодежи от финансового подразделения концерна «Сименс АГ». Победитель первого конкурса уже проходит практику в Siemens Financial Services в  Мюнхене.

В своей кадровой политике концерн «Сименс АГ» делает ставку на развитие амбициозных специалистов, содействуя их профессиональной и творческой реализации. Лизинговая компания «Сименс Финанс» приглашает талантливых молодых людей принять участие в конкурсе,  победитель которого получит уникальную возможность в течение 6 месяцев поработать в  Siemens Financial Services  в Германии и затем продолжить карьеру в «Сименс Финанс».

Стоит отметить, что по результатам первого конкурса, который прошел в начале года, среди 30 претендентов был выбран студент Института международных отношений ДВФУ Виталий КОЗЛОВ. С июля 2012 он проходит стажировку в Siemens Financial Services в Мюнхене, а после возвращения во Владивосток будет принят на работу в «Сименс Финанс».

«Сегодня я ежедневно встречаюсь с людьми, которые начинали свою карьеру практически с нуля и сейчас занимают довольно высокие позиции,  –  рассказывает Виталий. –  Теперь я убежден, что и для студента из Владивостока вполне реально начать работу в международном концерне, если прикладывать все усилия для достижения цели и не мыслить стереотипами. Любая международная компания заинтересована в привлечении молодых специалистов, поэтому не бойтесь проявлять себя и участвовать в таких конкурсах».

Полный комплект документов необходимо предоставить в ОО «Сименс-Финанс» до 31 декабря 2012.

 

Автор:
Теги: кадры  старжировки 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru