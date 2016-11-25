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Forbes опубликовал рейтинг самых высоокоплачиваемых руководителей России

25 Ноября 2016, 12:42 | В России

Forbes отмечает, что подобный рейтинг публикуется уже пятый год, при этом рекорд был установлен в 2012 году, когда 25 крупнейших российских компаний выплатили своим топ-менеджерам 1,89 миллиарда долларов. С того момента суммарные выплаты сократились в 2,3 раза, отмечает издание.

На первом месте в этом году —  глава «Газпрома» Алексей Миллер (оценка возраграждения — $17,7 млн).Президент «Роснефти» Игорь Сечин занимает вторую строчку при оценке вознаграждения $13 млн. В прошлом году они получили, по данным  Forbes, $27 млн и $17,5 млн соответственно.  Суммарное вознаграждение всех участников рейтинга сократилось за год в полтора раза. Рейтинг покинули бывший руководитель «Банка Москвы» Михаил Кузовлев, бывший глава РЖД Владимир Якунин, гендиректор «Еврохима» Дмитрий Стрежнев, бывший руководитель «Русгидро» Евгений Дод, бывший глава «Башнефти» Александр Корсик и бывший гендиректор «Мегафона» Иван Таврин. Их места заняли: СЕО компании Vimpelcom Жан-Ив Шарлье, гендиректор «Полюса» Павел Грачев, предправления «Интер РАО» Борис Ковальчук, гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев, президент «Транснефти» Николай Токарев и СЕО X5 Retail Group Игорь Шехтерман.

Таблица: Forbes 

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: рейтинг  forbes 



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