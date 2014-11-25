В Москве рынок недвижимости встал

Все ожидали, что в сентябре в Москве начнется традиционное оживление спроса и роста цен на недвижимость, но этого не произошло. На рынке стагнация: рублевые цены топчутся на месте, долларовые резко снизились вслед за падающим курсом рубля, а покупатели замерли в ожидании, рассказал «Ведомостям» крупный девелопер.

Ситуацию на вторичном рынке можно охарактеризовать как тихую панику, продолжает сотрудник агентства недвижимости. По данным аналитического центра irn.ru, за сентябрь долларовый индекс цен на квартиры в Москве потерял 2,5% (с $4988 до $4863 за 1 кв. м), рублевый вырос примерно на столько же.

Заместитель гендиректора компании Est-a-Tet Владислав ЛУЦКОВ признает, что на вторичном рынке есть стагнация. Сроки экспозиции квартир на вторичном рынке достигли нереальных величин и длятся дольше, чем в кризисном 2008 году, говорит руководитель irn.ru Олег РЕПЧЕНКО. Руководитель аналитического центра «Инкома» Дмитрий ТАГАНОВ оценивает их в 2,5-3 месяца. В продаже есть квартиры, по которым неделями не бывает ни одного звонка от покупателя, говорит один из московских риэлторов, спросом пользуются относительно дешевые квартиры стоимостью 6-7 млн рублей, и можно торговаться - продавцы готовы скидывать 5-7%.

Рублевые цены на вторичном рынке выросли примерно на 0,5%, отмечает Таганов. Цены в рублях продолжают немного расти, согласен президент «Бест-недвижимости» Григорий ПОЛТОРАК. Репченко называет рост условным - он связан с желанием части продавцов индексировать цены по доллару, но квадратный метр не может отыграть ослабление рубля.

Многие покупатели затаились и ждут значительного снижения цен, говорит московский риэлтор.

Полторак призывает не торопиться с выводами: большинство сделок на вторичном рынке (70%) - альтернативные, этот сегмент инерционный. Он полагает, что выжидательную позицию заняли не только покупатели, но и часть продавцов: инвесторы не готовы избавляться от квартир по сегодняшним ценам. Спрос стал перетекать в новостройки - предложение больше, цены ниже, указывает Луцков.

Непонятная ситуация с курсом доллара может привести к застою на рынке, считает Денис БОБКОВ, руководитель аналитического центра компании ОПИНi. С начала года рублевые цены на московские квартиры выросли на 7-8%, в целом по итогам года рост будет не более 5%, полагает Репченко: «В нынешних условиях покупатели вряд ли будут способны переплачивать, поэтому в ближайшие месяцы мы, скорее всего, увидим продолжение падения цен в долларовом выражении и либо минимальный прирост цен в рублевом, либо вообще его отсутствие».

Предпосылок для роста рынка нет, считает Кржевова. По ее оценке, до конца года цены в новостройках могут снизиться до 5%. Репченко не исключает сценария 2008 г., когда в течение года рублевые цены снизились на 10%, а долларовые - на 35-40%. В 2015 году рублевые цены могут упасть еще на 10%, полагает он. Но состояние рынка, по мнению экспертов, в конечном итоге будет зависеть от макроэкономической ситуации в стране - от цены на нефть, курса рубля и индекса потребительских цен.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.