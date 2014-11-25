www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.22 р. 100 JPY: 56.99 р.
EUR: 73.7 р. 10 CNY: 94.8 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Недвижимость
Распечатать

В Москве рынок недвижимости встал

25 Ноября 2014, 14:41 | В России

Все ожидали, что в сентябре в Москве начнется традиционное оживление спроса и роста цен на недвижимость, но этого не произошло. На рынке стагнация: рублевые цены топчутся на месте, долларовые резко снизились вслед за падающим курсом рубля, а покупатели замерли в ожидании, рассказал «Ведомостям» крупный девелопер.

Ситуацию на вторичном рынке можно охарактеризовать как тихую панику, продолжает сотрудник агентства недвижимости. По данным аналитического центра irn.ru, за сентябрь долларовый индекс цен на квартиры в Москве потерял 2,5% (с $4988 до $4863 за 1 кв. м), рублевый вырос примерно на столько же.

Заместитель гендиректора компании Est-a-Tet Владислав ЛУЦКОВ признает, что на вторичном рынке есть стагнация. Сроки экспозиции квартир на вторичном рынке достигли нереальных величин и длятся дольше, чем в кризисном 2008 году, говорит руководитель irn.ru Олег РЕПЧЕНКО. Руководитель аналитического центра «Инкома» Дмитрий ТАГАНОВ оценивает их в 2,5-3 месяца. В продаже есть квартиры, по которым неделями не бывает ни одного звонка от покупателя, говорит один из московских риэлторов, спросом пользуются относительно дешевые квартиры стоимостью 6-7 млн рублей, и можно торговаться - продавцы готовы скидывать 5-7%.

Рублевые цены на вторичном рынке выросли примерно на 0,5%, отмечает Таганов. Цены в рублях продолжают немного расти, согласен президент «Бест-недвижимости» Григорий ПОЛТОРАК. Репченко называет рост условным - он связан с желанием части продавцов индексировать цены по доллару, но квадратный метр не может отыграть ослабление рубля.

Многие покупатели затаились и ждут значительного снижения цен, говорит московский риэлтор.

Полторак призывает не торопиться с выводами: большинство сделок на вторичном рынке (70%) - альтернативные, этот сегмент инерционный. Он полагает, что выжидательную позицию заняли не только покупатели, но и часть продавцов: инвесторы не готовы избавляться от квартир по сегодняшним ценам. Спрос стал перетекать в новостройки - предложение больше, цены ниже, указывает Луцков.

Непонятная ситуация с курсом доллара может привести к застою на рынке, считает Денис БОБКОВ, руководитель аналитического центра компании ОПИНi. С начала года рублевые цены на московские квартиры выросли на 7-8%, в целом по итогам года рост будет не более 5%, полагает Репченко: «В нынешних условиях покупатели вряд ли будут способны переплачивать, поэтому в ближайшие месяцы мы, скорее всего, увидим продолжение падения цен в долларовом выражении и либо минимальный прирост цен в рублевом, либо вообще его отсутствие».

Предпосылок для роста рынка нет, считает Кржевова. По ее оценке, до конца года цены в новостройках могут снизиться до 5%. Репченко не исключает сценария 2008 г., когда в течение года рублевые цены снизились на 10%, а долларовые - на 35-40%. В 2015 году рублевые цены могут упасть еще на 10%, полагает он. Но состояние рынка, по мнению экспертов, в конечном итоге будет зависеть от макроэкономической ситуации в стране - от цены на нефть, курса рубля и индекса потребительских цен.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.   

Автор: "Ведомости"
Теги: цены  недвижимость 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru