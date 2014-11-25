"Налоговая часть" законопроекта о ТОРах принята

Госдума единогласно приняла во втором чтении проект ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ в связи с принятием ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Документ, к примеру, дает право субъектам РФ устанавливать пониженную налоговую ставку по налогу на прибыль в части, подлежащей зачислению в бюджеты субъектов РФ (18%), и устанавливает нулевую ставку в части налога, зачисляемого в федеральный бюджет (2%). Нулевая ставка может применяться в течение пяти налоговых периодов. Предусмотрены и другие нововведения.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.