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"Налоговая часть" законопроекта о ТОРах принята
25 Ноября 2014, 12:15 | В России
Госдума единогласно приняла во втором чтении проект ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ в связи с принятием ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
Документ, к примеру, дает право субъектам РФ устанавливать пониженную налоговую ставку по налогу на прибыль в части, подлежащей зачислению в бюджеты субъектов РФ (18%), и устанавливает нулевую ставку в части налога, зачисляемого в федеральный бюджет (2%). Нулевая ставка может применяться в течение пяти налоговых периодов. Предусмотрены и другие нововведения.
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