Кто заплатит за высокоскоростные амбиции России и Китая?

Между Москвой и столицей КНР Пекином, возможно, будет построена высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) длиной около 7-8 тысяч километров в зависимости от выбора окончательного варианта маршрута.

Более месяца назад, 13 октября, главы правительств России и КНР Дмитрий МЕДВЕДЕВ и Ли КЭЦЯН подписали в Москве меморандум, который, в частности, предусматривает в рамках оформляемого «транспортного коридора», включающего скоростную автомагистраль Западный Китай – Западная Европа, модернизацию имеющихся железных дорог КНР, Казахстана и России в этом направлении, также и начало работ по проекту строительства ВСМ. Эта дорога, вероятно, пройдет через Хабаровск, Улан-Батор, Иркутск, Астану, Екатеринбург и Казань.

Проект обещано удешевить

Реальность осуществления этого проекта экспертами оценивается довольно высоко. В своей правоте они особенно напирают на то, что это строительство, если оно будет вестись по китайским технологиям, в нынешних ценах окажется на $105 млрд дешевле, чем по западным технологиям, – не $350 млрд, а $245 млрд.

Километр дороги, предположительно, обойдется в $33 млн. Причем рассматривается возможность завершения основного строительства ВСМ в течение пяти лет – при разбивке строящейся трассы на несколько пусковых комплексов в основном вдоль уже имеющихся путей. В какой степени оно будет профинансировано Россией, а в какой Китаем – этой раскладки пока нет. Как нет и оценок: сколько, чей бизнес сможет заработать на осуществлении проекта. Есть мнение, что оплата российской стороной китайских услуг строительства ВСМ на участке нашей страны может вестись поставками углеводородов. А услуги китайской стороны, как сообщала газета «Цзиньхуа Шибао», будут заключаться в планировании магистрали, проектировании и строительстве.

О том, что проектирование дороги может начаться уже в этом году, сообщал руководитель РЖД Владимир ЯКУНИН с оговоркой, что это станет возможным, если появятся кредиты под госгарантии. Кредитовать обещала китайская сторона.

Тем не менее отечественные источники полагают, что на начальных этапах работы по ВСМ, включая проектирование, должны вестись только российской стороной, чтобы исключить высокую зависимость от китайских партнеров. Специалисты полагают, что о строительстве в целом такой дороги говорить рано, потому что конкретика начала появляться только по участку ВСМ от Москвы до Казани, где действительно предполагается привлекать инвестиции из КНР в размере $10 млрд.

Известно, что это финансирование будет открыто на условиях, что далее ВСМ будет продолжена именно до Пекина. Об этом возникли договоренности на полях недавних встреч высокопоставленных лиц обоих государств в рамках саммита АТЭС в Пекине. Пойдет ли ВСМ так на самом деле, пока трудно загадывать. Хотя общее направление задано.

Актуальна ли эта ВМС? Пока трудно это представить. Сегодня поезд Москва – Пекин отправляется от вокзала дважды в неделю и покрывает расстояние за 130 часов. Скоростная магистраль позволит пассажироперевозки сократить до 37 часов. Однако вряд ли она будет нужна для организации движения с интервалом, допустим, даже в час.

В этой связи можно предположить, что основной функцией будущей ВСМ станут не пассажироперевозки, а грузоперевозки. Особенно учитывая, что первые сегодня почти всегда дотационные, а вторые – прибыльны.

Понятно, что ВСМ до Москвы для Китая интересна еще и в том ключе, что в дальнейшей перспективе она относительно быстро может быть продолжена до стран Евросоюза. В таком случае импортный грузопоток из Поднебесной сможет поступать европейцам всего за 4-5 дней.

В рамках стратегии

Если придерживаться действующей стратегии строительства ВСМ в России, то это «долгая песня». В ней, в частности, говорится, что от Москвы до Казани отрезок ВСМ может быть построен до 2018 года, а далее она будет продолжена до Екатеринбурга, которого достигнет к 2026 году. То есть за 11 лет строительством ВСМ планировалось преодолеть 1563 километра. Понятно, что до Пекина такими темпами она могла бы идти очень долго, притом даже, что после 2020 года планировалось рассмотреть строительство участков ВСМ по Сибири.

Конечно, если появятся огромные китайские денежные средства, то это строительство пойдет намного быстрее. Тем более что у страны имеется еще несколько особо важных проектов скоростных железных дорог, которые желательно форсировать.

Однако большого оптимизма испытывать не стоит. В июле прошлого года газета «Коммерсант» писала о том, что РЖД обратились в правительство с просьбой о субсидировании высокоскоростного железнодорожного транспорта на 40 лет вперед на сумму в 179 млрд рублей и выделении на строительство ВСМ еще 560 млрд рублей. При этом предполагалось, что субсидируемый билет от Москвы до Казани будет стоить всего 3778 рублей, и за первый год этой дорогой воспользуется около 1,6 млн пассажиров. То есть на протяжении трудовой жизни целого поколения россиян ВСМ будут эксплуатироваться и строиться в убыток, который будет покрываться за счет бюджета. Притом что РЖД приводят в обоснование строительства ВСМ цифры сумасшедшей выгоды от этого, которая ждет страну даже в ближайшие 10 лет!

Наверное, не надо быть дальновидным, чтобы понимать, что предполагаемая выгода появится через пересмотр тарифов естественного монополиста.

Пуля – дура?

Сегодня появился интересный тезис, что Китай нам поможет. Однако он требует экспертной оценки. Меня, например, настораживает информация, выданная Forbes.Ru, в которой строительство ВСМ в Китае открывается с неожиданной стороны. Предполагается, что ситуация с ним в большей степени, чем взятки, стала причиной недавнего смертельного приговора бывшему министру железных дорог КНР Лю ЧЖИЦЗЮНЮ. Его пребывание на этом посту с 2003 по 2011 годы было связано с масштабным строительством ВСМ, на которое с 2008 года выделялось около $110 млрд в год. По сути, это строительство велось в долг, и к сентябрю 2012 г., как сообщает источник, «долг Министерства железных дорог составлял $428 млрд., превосходя госдолг многих стран-членов G20». Поскольку министерство довело отрасль до дефолта, оно было ликвидировано, его функции были переданы другому и новой госкомпании, которой правительством было обещано помочь в решении проблемы накопленных долгов.

Понятно, что строительством ВСМ в Китае продолжают заниматься люди, которые занимались этим и при Лю Чжицзюне. Заработав на строительстве у себя, они предлагают строительство ВСМ по всему миру. Однако строить себе в убыток они не будут. И нашим переговорщикам это надо учитывать, чтобы не оказаться в непомерных долгах, притом что наш партнер получит от этого строительства намного больше, чем РФ.

На мой взгляд, Китай подходит к строительству ВСМ в большей степени исходя из стремления быть первой экономикой мира. Скоростные дороги, соединяющие его с другими странами, станут одним из инструментов поддержания этого первенства. Помимо северной скоростной дороги Москва – Пекин Китаем предполагается сделать вариант южнее – через Казахстан с выходом на северную магистраль. В планах построить широтную ВСМ от южных провинций через Бирму, Индию, Иран и Турцию в Европу, во Вьетнаме – с севера на юг, меридиональную ВСМ через всю Африку. Есть почти фантастическая идея строительства ВСМ от Пекина через весь Дальний Восток к мысу Дежнева, где она через подводный туннель должна выйти на Аляску и далее пойти на юг континента.

Однако китайские планы за рубежом воспринимаются настороженно, с тем, что, предлагая это строительство, КНР преследует свои амбициозные цели.

Китайские компании 3 ноября подписали в Мексике договор по строительству ВСМ между городами Мехико и Керетаро. Отрезок около 200 км предполагалось построить за $3,75 млрд и ввести в 2017 году. Если прикинуть, то 1 км дороги мексиканцам должен обойтись менее чем $19 млн – чуть ли не вдвое дешевле, чем предлагается даже при «$100-миллиардной экономии по проекту» за 1 км ВСМ Москва – Пекин.

Однако уже через несколько дней новостные порталы разнесли новость: мексиканская сторона расторгла договор о строительстве этой ВСМ на основании того, что к тендеру были допущены представители только из КНР. Вероятно, были основания полагать, что эту дорогу можно построить выгоднее, и утверждения экспертов, что дешевле китайцев никто не строит, могут быть ошибочны.

Возможна альтернатива

На прошедшем 14-15 ноября Первом урбанистическом форуме Владивостока о ВСМ Москва – Пекин не говорилось. Однако серьезно речь шла о не менее интересном и, наверное, более выгодном для РФ варианте высокоскоростного железнодорожного сообщения. Предполагается, что за основу будущей ВСМ могут быть взяты Транскорейская магистраль и Транссиб плюс выход на нее через Сахалин и Татарский пролив ветки из Японии. Правда, в связи с эскалацией напряженности на Корейском полуострове этот вариант в южной части пока «зависает». Однако, если Республика Корея и Япония не смогут войти в такой проект, то в будущем они будут серьезно уступать КНР в своих экономических связях с Европой.

В кулуарах форума я попросил свое мнение по этому поводу высказать председателя наблюдательного совета московского Института демографии, миграции и регионального развития Юрия КРУПНОВА.

- Мне представляется, что мы прежде всего должны исходить из интересов РФ, - отметил он - Звучит банально, но каждое транспортное решение либо работает на нашу страну, либо – против нее. По-другому не бывает. Если появляются любые короткие транспортные магистрали, которые отсекают Дальний Восток, то он лишается грузоперевозок. Поэтому нужно делать акцент на модернизацию Транссиба, на достройку БАМа, строительство новых дорог, железнодорожного моста на Сахалин с веткой на Комсомольск-на-Амуре.

Совершенно правильно ставится вопрос, что нужно разделять железные дороги на грузовые и пассажирские. Для этого для них должны быть разные пути.

Пусть для грузов не нужна высокоскоростная железная дорога, но скоростная нужна. И она должна быть независимой, чтобы не ждать, когда пройдут пассажирские поезда, и наоборот. По этому пути составы должны идти непрерывно.

Мы более 100 лет пользуемся дорогой, которую нам сделал царь Николай II. Но пора уже и свой Транссиб сделать высокоскоростным. Это очень важно.

На взгляд автора, есть два разных подхода к скоростным магистралям. Первый - если грубо, взять и сделать как китайцы. Это безумный подход, потому что в Китае скоростная дорога «сшивает» 10-15 городов с населением в 5-10 млн человек. Это совершенно другой пассажиропоток! Такого пассажиропотока на Дальнем Востоке нет, и вряд ли когда в обозримом будущем он возможен. И здесь нужен иной подход. Нам скоростные железные дороги нужны для перехода на следующий технологический уклад, для того, чтобы мы делали совершенно другую инфраструктуру. Она будет дороже, но сможет давать массу позитивных эффектов помимо высокой скорости. При этом очень важно сразу обсуждать новый технологический уклад. В этом плане и хороша ситуация «вызова».

Чтобы оценить будущую ВСМ, нужен целостный проект. Мы должны показать цель – какие потоки она будет обеспечивать. Но такого проекта пока нет.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.