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В России снизили до нуля экспортные пошлины на газ и нерку
Постановлением Правительства № 797 от 15.08.2016 г. снижены до нуля вывозные пошлины на целый ряд товаров, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Это драгоценные и полудрагоценные камни, медь нерафинированная, отходы и лом оловянные, кокс и полукокс из лигнита, газ и смолы каменноугольные, нафталин, битумные мастики, красная рыба (нерка), соевые бобы и др.
Кроме того, снижены экспортные пошлины на семена подсолнечника, свинцовые, цинковые и кобальтовые отходы и лом.
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2016 года.
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Комментарии
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Alwinmag1215:35, 26.08.2016#
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