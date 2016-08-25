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В России снизили до нуля экспортные пошлины на газ и нерку

25 Августа 2016, 15:23 | В России

Постановлением Правительства № 797 от 15.08.2016 г. снижены до нуля вывозные пошлины на целый ряд товаров, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Это драгоценные и полудрагоценные камни, медь нерафинированная, отходы и лом оловянные, кокс и полукокс из лигнита, газ и смолы каменноугольные, нафталин, битумные мастики, красная рыба (нерка), соевые бобы и др.

Кроме того, снижены экспортные пошлины на семена подсолнечника, свинцовые, цинковые и кобальтовые отходы и лом.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2016 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: экономика  экспорт  рыба  правительство  пошлины 



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Комментарии

  • Абсурд16:32, 25.08.2016#

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  • Alwinmag1215:35, 26.08.2016#

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