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На российское телевидение вернут рекламу алкоголя

25 Августа 2016, 14:32 | В России

Институт развития интернета (ИРИ) предложил внести поправки в закон «О рекламе», которые вновь позволят рекламировать алкоголь в сети и на телевидении. Об этом сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на «Известия».

Согласно поправкам, телеканалы могут показывать ролики с рекламой алкоголя только с 23:00 до 7:00. По информации издания, идею поддерживают в Минкомсвязи. При этом реклама пива, по мнению ИРИ, не должна ограничиваться временными рамками. Кроме того, институт предлагает снять запрет на рекламу рецептурных лекарственных препаратов на ТВ и радио.

Реклама алкоголя в СМИ и интернете запрещена с 2008 года. Исключение составляют отечественные вина и шампанское, которые на ТВ и радио можно рекламировать с 23:00 по 7:00.

Рекламу пива, которое пять лет назад приравняли к остальным алкогольным напиткам, согласно решению Госдумы в 2014 году, можно показывать до 2019 года. Это связано с проведением в России чемпионата мира по футболу, спонсорами которого выступают пивные компании. Во время чемпионата Европы по футболу российские телеканалы транслировали рекламу безалкогольного пива.

ИРИ возглавляет советник президента России по интернету Герман Клименко.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам СМИ
Теги: госдума  алкоголь  телевидение  радио  реклама  интернет  СМИ 



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Комментарии

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