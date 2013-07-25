БИФ-2013: новые медиа и облачные сервисы закрепляются в России

Участники Байкальского информационного форума обсудили перспективы развития ИТ в различных сферах.

Площадкой для обсуждения перспектив и проблем развития информационных технологий стал IV Байкальский информационный форум, работа которого завершилась 19 июля в Улан-Удэ. На него собрались более 400 участников из 40 регионов России. Проходил БИФ под эгидой Министерства связи и массовых коммуникаций, Министерства культуры, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и правительства Республики Бурятия.

Станут ли блоги и социальные сети заменой традиционных СМИ – этот вопрос обсуждался в числе самых первых и вызвал довольно жаркую дискуссию.

По словам заместителя министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексея ВОЛИНА, мы живем в эпоху колоссального изменения информационной среды. «Сегодня значительно увеличилось число источников информации, изменились формы и методы ее подачи, что породило новые подходы к работе СМИ. Многие считают, что новые медиа - это блоги и социальные сети. Это не совсем так. Само слово «медиа» подразумевает некую индустриальность и хотя бы минимальное качество контента. От того, что какие то люди при помощи компьютера изложили свои мысли, новые медиа еще появились».

По мнению заместителя министра, развитие информационных технологий требует изменения форм и методов работы традиционных СМИ - новые медиа должны иметь много способов и каналов передачи информации. Однако профессиональный подход к сбору и подаче информации никто не отменяет. «Сегодня нельзя существовать только на бумаге или в эфирном варианте, как и нельзя существовать только в Интернете - пользователь сегодня ленив и очень требователен, он будет пользоваться только тем, что будет доставаться ему быстро и без особого напряжения, - считает г-н Волин. – Будущее за теми СМИ, которые смогут создать востребованный контент. И количество структур, которые могут такой контент произвести, – крайне ограничено».

Кроме этого, заместитель министра подчеркнул, что сегодня Министерство связи всерьез работает над тем, чтобы повысить в России медиаграмотность. «Запретить интернет нельзя, - сказал он, - но нужно научить людей пользоваться информацией». Для этого Министерство связи и массовых коммуникаций планирует проводить специализированные занятия в вузах, знакомить с основами медиаграмотности школьников, а также публиковать разъясняющие материалы на эту тему в СМИ. К этой работе также планируется привлекать крупные компании сферы IT, которые на специализированных семинарах будут рассказывать о том, как искать информацию в Интернете, проверять ее достоверность и предохраняться от негативного контента.

Дорогой Интернет

Обсуждался на форуме и проблемы доступности Интернета для жителей всех территорий России. По словам экспертов, Интернет в России развивается быстрыми темпами: еще пять лет назад, по данным фонда «Общественное мнение», 25% совершеннолетних россиян регулярно пользовались интернетом, то за зиму 2012-2013 годов интернет-аудитория составила 64,4 млн - это более 52% человек старше 18 лет. Количество пользователей увеличивается в основном за счет регионов: 86% новых потребителей Интернета - это жители городов с населением менее 100 тысяч человек.

Значительно выросла за 2012 год скорость широкополостного доступа. Например, в тарифных планах 500-600 рублей в месяц - в 4,4 раза, до 22 Мбит в сек, а средняя цена услуги снизилась в 4 раза - до 26 рублей за 1 Мбит в сек.

В то же время участники форума отметили ряд проблем в этой сфере. Так, темпы роста аудитории интернета по итогам 2012 года замедлились. За 2012 год только два округа - Центральный и Уральский - увеличили темпы роста. Остальные показали снижение. По индексу доступности (соотношение средней зарплаты и стоимости доступа) лидирует Москва. А вот сибирские и дальневосточные регионы – в конце списка. В 2013 году житель Дальнего Востока, тратя на Интернет ту же часть зарплаты, что и москвич, получает скорость в 18 раз ниже. По оценкам аналитиков, это является следствием неразвитости телекоммуникационной инфраструктуры в труднодоступных и отдаленных районах Сибири и Дальнего Востока,

Облачные технологии на службе государства и общества

Применению информационных технологий в здравоохранении, образовании, ЖКХ, соцподдержке населения и общественной безопасности был посвящен прошедший в рамках БИФа Координационный совет по информационным ресурсам, технологиям и связи Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

Заслушав и обсудив выступления участников заседания, координационный совет пришел к выводу, что в субъектах организована работа по информатизации социально-значимых сфер. На федеральном уровне внедрена система электронного правительства, идет внедрение Единой медицинской карты и единой электронной регистратуры, инновационные ИТ-решения внедряются в области ЖКХ.

«Динамика реализации проекта «Электронное правительство» – весьма положительная. К проекту подключаются все новые и новые информационные системы, - сказал в своем выступлении Яков ДИРКС, руководитель рабочей группы по технологическому обеспечению реализации Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ОАО «Ростелеком». - Каждый год совершенствуются сервисы системы ГЛОНАСС, в ряде регионов идет реализация пилотных проектов в сфере здравоохранения и ЖКХ. Для реализации прикладных сервисов ОАО «Ростелеком» создана Национальная облачная платформа, позволяющая органам власти в 30 раз сократить затраты и в 5 раз сократить сроки внедрения новых информационных систем».

Однако затраты на создание региональными органами власти информационных систем, а также отсутствие необходимых нормативно-правовых разъяснений о порядке информационно-технологического взаимодействия между различными информационными системами не позволяют в настоящий момент региональным властям обеспечить создание единых региональных и муниципальных информационных систем. Для пошагового решения этих проблем координационный совет разработал резолюцию, которая будет направлена в том числе и в органы государственной власти.

Елена АРДАЛЬЯНОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.