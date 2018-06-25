www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Будьте здоровы
Распечатать

Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее

25 Июня 2018, 07:58 | В России

Всем им законодательно разрешат не ходить на работу в жаркую погоду

В жаркий день сердечникам необходимо давать выходной, считает депутат Госдумы Василий Власов, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Сиесту россиянам пытались устроить неоднократно и без медицинских справок.

Как пишет портал Iz.Ru, депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов считает, что работодатели должны отпускать домой людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, когда температура воздуха переваливает за отметку в плюс 30, — именно такая погода ожидается в Москве с пятницы, 22 июня.

С инициативой ввести такое правило 22-летний парламентарий обратился к главам Минтруда и Минздрава Максиму Топилину и Веронике Скворцовой. «В результате глобального изменения климата лето на территории РФ проходит все с более частыми аномально жаркими днями. Осуществление трудовой деятельности лицами с сердечно-сосудистыми заболеваниями в такой период наносит существенный вред их здоровью», — говорится в письме, адресованном министрам.

По мнению Власова, требования к работодателям нужно закрепить на законодательном уровне. Обяжут ли их оплачивать выходной сотрудникам, плохо переносящим жару, он не уточнил. Однако подчеркнул, что его инициатива особенно актуальна в свете повышения пенсионного возраста, анонсированного правительством.

«Эта инициатива все-таки должна сохраняться для людей пенсионного возраста, которые живут с диагнозами болезни сердца несколько лет», — отметил депутат в беседе с телеканалом «360».

Нарушения кровообращения — самая распространенная причина смертей в России, хотя и уровень смертности по итогам прошлого года был минимальным с 2000-го. По данным Росстата, в 2017 году от сердечно-сосудистых заболеваний умерли 858 тыс. россиян — это на 5% меньше, чем годом ранее. Болезни сердца вместе с тем остаются главной причиной смерти людей на рабочем месте, говорится в докладе Ростуда, обнародованном в конце мая. Из 2,6 тыс. летальных несчастных случаев 85% произошли из-за общих заболеваний, а из них три четверти — болезни сердца.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: здоровье  фракция  трудовой кодекс  сердце  Минздрав  ЛДПР  госдума 






Новости раздела








Комментарии

  • Аноним10:30, 25.06.2018#

    Кто писал статью? Где связь с заголовком?В статье нет ни слова, что кого-то заставят избавляться. Отпускать домой это не избавляться.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru