Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее

Всем им законодательно разрешат не ходить на работу в жаркую погоду

В жаркий день сердечникам необходимо давать выходной, считает депутат Госдумы Василий Власов, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Сиесту россиянам пытались устроить неоднократно и без медицинских справок.

Как пишет портал Iz.Ru, депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов считает, что работодатели должны отпускать домой людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, когда температура воздуха переваливает за отметку в плюс 30, — именно такая погода ожидается в Москве с пятницы, 22 июня.

С инициативой ввести такое правило 22-летний парламентарий обратился к главам Минтруда и Минздрава Максиму Топилину и Веронике Скворцовой. «В результате глобального изменения климата лето на территории РФ проходит все с более частыми аномально жаркими днями. Осуществление трудовой деятельности лицами с сердечно-сосудистыми заболеваниями в такой период наносит существенный вред их здоровью», — говорится в письме, адресованном министрам.

По мнению Власова, требования к работодателям нужно закрепить на законодательном уровне. Обяжут ли их оплачивать выходной сотрудникам, плохо переносящим жару, он не уточнил. Однако подчеркнул, что его инициатива особенно актуальна в свете повышения пенсионного возраста, анонсированного правительством.

«Эта инициатива все-таки должна сохраняться для людей пенсионного возраста, которые живут с диагнозами болезни сердца несколько лет», — отметил депутат в беседе с телеканалом «360».

Нарушения кровообращения — самая распространенная причина смертей в России, хотя и уровень смертности по итогам прошлого года был минимальным с 2000-го. По данным Росстата, в 2017 году от сердечно-сосудистых заболеваний умерли 858 тыс. россиян — это на 5% меньше, чем годом ранее. Болезни сердца вместе с тем остаются главной причиной смерти людей на рабочем месте, говорится в докладе Ростуда, обнародованном в конце мая. Из 2,6 тыс. летальных несчастных случаев 85% произошли из-за общих заболеваний, а из них три четверти — болезни сердца.