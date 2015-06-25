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Привлекать к проектам малый бизнес госкомпаниям вменили в обязанность
1 июля вступает в силу постановление Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 года №1352, согласно которому годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства должен составлять не менее чем 18% совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок или не менее чем 10% совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.
Накануне были утверждены и опубликованы решения совместного заседания коллегий Генпрокуратуры и Минвостокразвития, которое проходило 16 апреля в Хабаровске. Одним из пунктов перечня решений стало «Соблюдение прав субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на участие в государственных и муниципальных закупках, а также закупках для нужд отдельных видов юридических лиц в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Елена ЛЕНСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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