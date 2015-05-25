В России могут появиться круглосуточные загсы

Востребованные российские загсы могут начать работать круглосуточно в связи с большим количеством желающих зарегистрировать браки.

С таким предложением в июне на заседании при Министерстве юстиции выступит член Общественного совета ведомства Владислав ГРИБ. По его словам, работу загсов можно сделать либо круглосуточной, либо 16-часовой - в зависимости от их популярности. Если круглосуточные бракосочетания, как в Грузии (Сигнаги) или США (Лас-Вегас), будут введены, то пошлина за ночную регистрацию брачных уз может быть увеличена примерно в два раза, сообщают «Известия».

По мнению Гриба, регулировать графики расписаний загсов должны местные управления Министерства юстиции, основываясь на количестве заявлений на регистрацию брака.

- Неправильно то, что узаконить отношения можно только в рабочие часы: появляются очереди, жалобы. Нужно сделать работы загсов гибкими, то есть в больших городах дворцы бракосочетания должны работать хотя бы до 11-12 часов ночи. Нужно опираться на то, какие дни недели наиболее загружены (это выходные), какой сезон (летом и осенью браки регистрируют чаще). Напротив, во время Великого поста православные реже заключают браки - значит, и регистрировать браки нужно в обычном режиме, - отметил Гриб. - В сельских городах часы работы загсов могут остаться прежними. В Москве и Санкт-Петербурге еще одним фактором при принятии решения о продлении часов работы загсов будет также и популярность отделов ЗАГС (в столице большим спросом пользуется «Грибоедовский», находящийся в центре города).

Сегодня, согласно действующему законодательству, размер государственной пошлины за регистрацию брака составляет 350 рублей, однако оформление его ночью, по словам Гриба, может стать дороже в связи с тем, что работникам загса нужно будет платить за сверхурочные.

- В нынешней экономической ситуации увеличивать штат сотрудников загса нецелесообразно, так же как и строить больше отделений, где регистрация брака возможна. Потому нужно будет подумать в том числе и местным органам власти, как можно поощрить тех, кто будет поздним вечером-ночью работать (это и охранники в том числе), - сказал Гриб. - Если граждане просят оформить документы срочно (без уважительных причин), то и платят они на 50% больше, поэтому пошлина будет, скорее всего, также увеличена при ночной регистрации. Свадьба касается не одной пары, а десятков, сотен людей, поэтому, продлив часы работы загсов, мы пойдем навстречу не только новобрачным, но и их родственникам, друзьям, которые могут ехать на празднество издалека.

Общественник также обратил внимание на то, что о необходимости вводить круглосуточную работу загсов говорит появившаяся практика выездных регистраций - на природу, в театры, дома культуры.

В то же время начальник управления ЗАГС по Краснодарскому краю Людмила ЧУМАК отметила, что церемония бракосочетания - особый вид услуги, который не стоит приравнивать к коммерческому сервису.

- Загсы - не магазины, - пояснила она.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.