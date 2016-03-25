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Российская таможня раскрыла объемы секретного экспорта

25 Марта 2016, 13:59 | В России

Федеральная таможенная служба раскрыла объем экспортных поставок России по так называемому секретному коду. Экспорт товаров, сведения о которых подлежат засекречиванию ФТС России, в 2015 году составил $9,4 млрд, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на  РБК.

Из данных ЦМТ следует, что больше всего засекреченных товаров Россия поставляет в Ирак ($1,52 млрд в 2015 году), Индию ($1,18 млрд) и Алжир ($906 млн). Казахстан в прошлом году получил продукцию под секретным кодом на $225 млн, а Украина — всего лишь на $19,8 млн.

На некоторых направлениях засекреченные поставки выросли существенно: например, за последний год экспорт по коду SS в Бангладеш увеличился в 36 раз (до $427 млн), в Алжир — в 11 раз, во Вьетнам — в два раза (до $568 млн). Алжир, Индия, Вьетнам, Ирак являются традиционными покупателями российского оружия.

Согласно указу президента России, в перечень сведений, отнесенных к гостайне, входят сведения о российском экспорте или импорте вооружения и военной техники, продукции двойного назначения, если их разглашение/преждевременное распространение «может нанести ущерб безопасности государства». Под секретным кодом могут проходить не только вооружения, но и гражданское оборудование по контрактам, которые по каким-то причинам не афишируются.

Импорт в Россию по секретным кодам в 2015 году составил $3,67 млрд — на 54% меньше, чем в 2014 году ($7,97 млрд), следует из данных статистики внешней торговли России, агрегированных на уровне двух знаков ТН ВЭД.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: вооружение  таможня  импорт  оружие  экспорт  товар 



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