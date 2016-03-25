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Контактный центр Сбербанка победил в международном конкурсе "Хрустальная гарнитура"
По результатам международного конкурса «Хрустальная гарнитура», организованном сообществом профессионалов Call Center Guru, контактный центр для корпоративных клиентов Сбербанка стал победителем сразу в двух номинациях – «Лучшая практика онлайн-обслуживания клиентов» и «Лучшая претенциозная практика», пишет Деловая газета "Золотой Рог".
В этом году Сбербанк участвовал в конкурсе совместно с технологическим партнером – Группой компаний «Ай-теко».
Каждый год в конкурсе принимают участие свыше 200 претендентов из более чем 100 контактных центров России, Украины, Казахстана, Киргизии, Беларуси и других стран.
«Корпоративными клиентами Сбербанка являются более 1,2 млн компаний, и банку очень важно работать с каждым из них через весь спектр каналов коммуникаций, которые удобны клиентам, – отметил директор управления развития удаленных каналов обслуживания Сбербанка Михаил Малахов. – Сегодня индекс удовлетворенности корпоративных клиентов Сбербанка качеством обслуживания в КЦ составляет 82% – это выше, чем в среднем по отрасли. «Хрустальная гарнитура» – самая престижная отраслевая награда, и мы рады, что экспертное сообщество высоко оценило результаты работы нашей команды».
Досье "Золоотого Рога": ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. В состав Дальневосточного банка ПАО Сбербанк сегодня входят отделения, работающие в восьми субъектах федерации — Хабаровском, Приморском и Камчатском краях, Амурской, Магаданской, Еврейской автономной и Сахалинской областях, Чукотском автономном округе. Центральный офис банка находится в Хабаровске — столице Дальневосточного федерального округа.
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