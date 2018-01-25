Mastercard будет штрафовать банки за отсутствие бесконтактной оплаты

Платёжная система Mastercard в свое время разослала банкам-эквайерам письмо, в котором указывает на необходимость установки новых терминалов оплаты в торговых точках (POS-терминал) с функцией бесконтактных платежей.

В письме, на которое ссылается «Коммерсант», отмечается, что с 1 января 2019 года все банки в течение года должны будут заменить все терминалы на устройства с бесконтактной оплатой.

«К 2020 году поддержка бесконтактной оплаты должна стать стандартом для европейских торгово-сервисных предприятий, принимающих к оплате MasterCard и Maestro», - заявили изданию в пресс-службе MasterCard.

Обычно платёжные системы мотивируют банки на внедрение новых технологий введением более низкой ставки комиссии интерчейндж, которая взимается при проведение трансакции в торговой точке. Размер комиссии устанавливается индивидуально, обычно он составляет 1-1,2%.