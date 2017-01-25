Минюст расширил перечень платных услуг для заключенных

Министерство юстиции России утвердило новые правила распорядка в колониях и тюрьмах. Одна из новостей: расширен перечень платных услуг для осужденных, сообщает «РГ».

Теперь осужденный сможет заказать даже фотосессию в колонии - на память. Съемка пройдет под контролем администрации, и лишнего в кадр не попадет. Но человек сможет снять видеоролик или нащелкать фотографий о том, как он живет за решеткой. Также в списке услуг - дополнительные консультации врачей из гражданских больниц, протезирование зубов и даже химчистка и многое другое.

Однако в документе есть не только приятные для осужденных улучшения. Некоторые требования, наоборот, становятся строже. Впервые детально и более четко регламентированы многие вопросы. Прописано до мелочей, что может иметь при себе заключенный, как одеваться, как вести себя. А наказывать за нарушения в тюрьме умеют.

Например, новые правила до миллиметра указывают длину бороды и волос на голове. Прическа должна быть не более 20 миллиметров. Можно короче.

Длину бороды также ограничат до 9 миллиметров. Отрастить усы и бороду хотя бы на миллиметр больше будет уже нарушением. И это жесткое требование. Конкретная длина прически и бород прописана впервые. До того было общее требование, что волосы должны быть короткими. Но «короткие» - достаточно размытое понятие. В какой момент борода становится длинной? Раньше заключенный мог бесконечно спорить о том с гражданином начальником. Теперь спорить не о чем: от 10 миллиметров - уже длинная.

Неприятной новацией для осужденных будет и то, что им сократили общий вес вещей, которые разрешено иметь в колонии. Было - 50 килограммов, сейчас - 36.

При себе - в личных шкафчиках - заключенному разрешено иметь 5 книг (за исключением учебников, если человек где-то учится, газет и журналов), 2 пачки сигарет, 1 коробку спичек. Средства личной гигиены могут храниться в прикроватных тумбочках.

Личные продукты могут лежать в специальных ячейках на кухне в отряде, где живет осужденный. В помещениях каждого отряда, как правило, есть комнаты для приема пищи. Это не общие столовые, а места, где человек может в личное время выпить чаю с друзьями.

Какие-то вещи должны лежать на складе.

Приказ не только более детально прописывает требования к внешнему виду осужденных, но и усиливает контроль. Администрация должна регулярно - не менее двух раз в месяц - проводить общие смотры всех осужденных, во время которых проверяется внешний вид, в том числе состояние одежды, обуви и стрижки.

Расширен список запретов. Осужденным нельзя бастовать, нельзя заниматься членовредительством. За такие нарушения могут отправить и в штрафной изолятор.

Но есть и послабления. Например, женщинам, чьи дети живут в колонии, разрешат носить гражданскую одежду. По данным Федеральной службы исполнения наказаний, сейчас при женских колониях имеется 13 домов ребенка, в которых проживают 580 детей. Напомним, что дети могут находиться в домах при колониях до 3 лет. Потом ребенок либо уезжает к родственникам, либо передается в детский дом. Но это печальная история. Если есть возможность, то маму стараются к этому времени освободить. Допустим, условно-досрочно, если срок позволяет. Однако бывает и так, что маме сидеть еще долго, и с этим ничего не поделать.

Осужденным, которые содержатся в облегченных условиях, разрешат иметь при себе электронные книги. Также будет разрешено устанавливать в общих помещениях DVD- и аудиопроигрыватели.

Значительно расширен и перечень дополнительных услуг, которые осужденные могут получить за плату в колониях. Наличных денег при себе, естественно, у заключенных нет. Администрация открывает каждому человеку лицевой счет. Закон оговаривает суммы, которые заключенный вправе потратить.

Досье "Золотого Рога":

Дополнительные услуги:

- подбор, изготовление очков, протезов, ортопедической обуви;

- консультации врачей-специалистов из гражданских больниц;

- приобретение товаров, производимых в колонии;

- парикмахерские услуги;

- фото- и видеосъемка (производится под контролем администрации, съемка систем охраны запрещается);

- юридические консультации;

- ремонт, химическая чистка одежды. И т.д.