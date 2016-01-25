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В стране могут воссоздать государственную сеть домов быта
В России предлагают воссоздать государственную сеть домов быта, в которых граждане cмогли бы дешево починить любые вещи — от обуви до бытовой техники, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
С таким предложением к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву обратился депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров (письмо есть в распоряжении газеты «Известия»). Госпункты приема вещей, требующих ремонта, по замыслу Петрова, должны быть во всех городах России — при этом в каждом районе должен работать хотя бы один Дом быта. По мнению парламентария, такая мера в период экономического кризиса позволит россиянам реже покупать новые вещи, а старые — содержать в лучшем виде.
Напомним, дома быта функционировали в СССР. В них граждане могли недорого отремонтировать не только бытовые приборы, но также одежду и обувь. Депутат отметил, что наличие таких социальных услуг ранее было связано с дефицитом товаров на советском рынке — покупка нового телевизора, радио, новой шубы была недоступна большинству граждан, а потому вещами старались пользоваться максимально долго.
Петров пояснил, что инициирование воссоздания сети домов быта сегодня обусловлено уже не отсутствием выбора, а снижением покупательной способности россиян.
— Советские граждане очень дорожили каждой вещью, передавали одежду, технику из поколения в поколение. Еще вчера в современной России к вещам народ стал относиться легко: всё можно купить, старое — выбросить. Однако в связи с падением курса рубля, сокращением зарплат покупка многих вещей для россиян становится проблемой. Люди находятся в режиме экономии, — говорит Петров. — Розничная стоимость бытовой техники, электроники, одежды, инструментов за последний год стремительно увеличилась. В некоторых случаях подорожание произошло более чем в два раза. При этом стоит отметить, что потребность населения в этих предметах не снизилась.
Для того чтобы цены на ремонтные работы были действительно ниже рыночных, Петров предлагает всем домам быта придать статус «социального объекта».
— Благодаря этому сеть будет субсидироваться государством и качество работы сохранится на высоком уровне, — считает Петров. — Кроме того, создание этих учреждений обеспечит новые рабочие места для представителей технических и прикладных профессий, а также поспособствует снятию социальной напряженности в регионах нашей страны.
Директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович рассказал, что преимуществом советских домов быта была фиксированная цена на все виды услуг. При этом эксперт отметил, что в условиях современной экономики реализовать инициативу будет невозможно.
— Тогда человек наверняка знал, какова будет стоимость починки — вне зависимости от того, какая обувь или техника, стоимость на определенный вид ремонта был одинаковым. Сегодня, к сожалению, учитывая изменчивость курса рубля и рыночные цены, это не выйдет, — сказал Остапкович.
Он также подтвердил тенденцию к популяризации услуг ремонта в условиях экономического кризиса, однако отметил, что эта бизнес-сфера до сих пор остается нерентабельной.
— Фирмы, связанные с ремонтным обслуживанием, занимают одно из последних мест в рейтинге услуг, — говорит Остапкович. — Вопрос, пойдет ли на дома быта бизнес. Вообще перспектива есть, так как государство сейчас точно не может заниматься развитием дополнительных соцучреждений.
Остапкович уверен в том, что, учитывая дыру в бюджете, создание сети домов быта приведет к тому, что финансирование других социальных сфер будет урезано.
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