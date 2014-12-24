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Международный роуминг подорожает
Тарифы российских операторов на голосовые услуги в международном роуминге в ближайшее время вырастут из-за валютных колебаний, заявил гендиректор ОАО «ВымпелКом» Михаил СЛОБОДИН.
«Цены, которые привязаны к валютным затратам и связаны с приземлением трафика на международных направлениях, очевидно, будут меняться и по факту меняются. Валютные затраты никуда не денутся. Здесь все происходит в онлайн-режиме. Нет той ситуации, когда кто-то купил запас и распродает эти запасы по старым ценам. Эти вещи точно будут корректироваться в ближайшее время», - приводит слова Михаила Слободина «Интерфакс».
По его словам, частично цены на голосовые услуги в роуминге будут изменены уже после новогодних праздников. При этом data-роуминг на отдельных направлениях может подешеветь за счет скидок от зарубежных партнеров.
«Цены на услуги передачи данных в роуминге на отдельных направлениях мы планируем сократить, поскольку на следующий год компания получает скидку в долларах от иностранных партнеров под увеличение потребляемого трафика», - отметил Михаил Слободин.
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