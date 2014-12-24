Международный роуминг подорожает

Тарифы российских операторов на голосовые услуги в международном роуминге в ближайшее время вырастут из-за валютных колебаний, заявил гендиректор ОАО «ВымпелКом» Михаил СЛОБОДИН.

«Цены, которые привязаны к валютным затратам и связаны с приземлением трафика на международных направлениях, очевидно, будут меняться и по факту меняются. Валютные затраты никуда не денутся. Здесь все происходит в онлайн-режиме. Нет той ситуации, когда кто-то купил запас и распродает эти запасы по старым ценам. Эти вещи точно будут корректироваться в ближайшее время», - приводит слова Михаила Слободина «Интерфакс».

По его словам, частично цены на голосовые услуги в роуминге будут изменены уже после новогодних праздников. При этом data-роуминг на отдельных направлениях может подешеветь за счет скидок от зарубежных партнеров.

«Цены на услуги передачи данных в роуминге на отдельных направлениях мы планируем сократить, поскольку на следующий год компания получает скидку в долларах от иностранных партнеров под увеличение потребляемого трафика», - отметил Михаил Слободин.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.