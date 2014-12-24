Роскомнадзор просят разобраться с SMS-спамом

Вступивший в силу в октябре закон о борьбе с непрошенными SMS-рассылками не действует

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Илья КОСТУНОВ попросил Роскомнадзор привлечь к ответственности создателей SMS-спама, который приходит на его мобильный телефон. С 21 октября рассылки рекламы по сетям сотовой связи возможны только с предварительного согласия получателя. Соответствующее письмо депутат направил главе надзорного ведомства Александру ЖАРОВУ, пишут «Известия».

- Закон принят. Подписан. Но спам продолжает приходить. Я обратился с требованием в Роскомнадзор, чтобы они привлекли к ответственности хотя бы тех, кто лично мне присылает нежелательные SMS, - рассказал «Известиям» Костунов.- На основании ответа Роскомнадзора необходимо будет разработать новый документ, который позволит защитить покой граждан, в идеале - без их специального обращения.

В своем письме депутат ссылается на поправки к Федеральному закону «О связи», вступившие в силу 21 октября этого года. Теперь рассылка коротких текстовых сообщений по сети мобильной связи возможна только при условии предварительного письменного согласия абонента. По словам Костунова, он такого согласия операторам перечисленных в письме рассылок не давал.

Все указанные в запросе депутата спамерские SMS пришли с обычных сотовых номеров - прежде спамеры часто пользовались короткими номерами или вместо номера отправителя было указано сочетание букв.

Представитель Роскомнадзора Вадим АМПЕЛОНСКИЙ пояснил, что SMS-рассылки относятся к рекламе. Поэтому по существу жалоб, связанных с несанкционированными рассылками, должно разбираться ведомство, администрирующее исполнение закона о рекламе (то есть Федеральная антимонопольная служба). Роскомнадзор контролирует соблюдение операторами связи лицензионных условий. В каждой «связной» лицензии прописана обязанность оператора соблюдать федеральные законы, постановления правительства и иные нормативно-правовые акты.

- При проведении плановых проверок мы, естественно, обращаем внимание и на то, как операторы реализуют положения закона «О связи», регламентирующие рассылку SMS с «коротких» номеров. Надо сказать, что все крупные операторы создали соответствующий инструментарий, позволяющий абоненту прекратить назойливую рассылку.

Сейчас операторы могут блокировать спам только с коротких номеров, отметил Ампелонский. Не исключено, что спамеры в массовом порядке могут закупать десятизначные номера - здесь необходимо анализировать условия договора на предоставление услуг связи. В любом случае это находится за рамками компетенций Роскомнадзора, сообщил представитель ведомства.

В законе «О связи» понятие рассылки определяется следующим образом: «автоматическая передача абонентам коротких текстовых сообщений... или передача абонентам коротких текстовых сообщений с использованием нумерации, не соответствующей российской системе и плану нумерации...»

- Обратите внимание на слова «с использованием нумерации, не соответствующей... плану нумерации», - пояснил основатель проекта «SMSненадо.ру» Федор ЧЕНКОВ. - Обычные номера сотовой связи плану нумерации соответствуют, и приходящие с них SMS блокировать на основании существующего закона нельзя.

Можно пытаться заблокировать рассылку на том основании, что она производится автоматически. Но непонятно, как это доказать, отметил эксперт: используемые спамерами сотовые модемы могут делать паузы между отправляемыми SMS, чтобы казалось, что рассылка проводится «вручную».

В пресс-службе МТС отметили, что поправки в закон «О связи» «носят комплексный характер и позволяют реально противодействовать SMS-спаму».

- Эти поправки позволили внедрить в сети МТС сервис для блокировки рекламно-информационных сообщений. Чтобы отказаться от получения таких SMS, абоненту достаточно отправить SMS на номер 4424, указав в сообщении команду off и номер, с которого необходимо заблокировать сообщения, - сообщили в пресс-службе МТС.

По словам представителя «ВымпелКома» Анны АЙБАШЕВОЙ, этот оператор также занялся борьбой с SMS-спамом еще до принятия антиспамерского закона.

- По сравнению с ноябрем 2013 года количество спама в среднем сократилось с 12 до 0,5 сообщения на одного клиента в месяц, - говорит Айбашева. - Обязательное условие рекламных рассылок - получение предварительного согласия абонента. Все наши договоры с партнерами обязательно содержат это требование. Другой вопрос, что зачастую люди сами не помнят, что давали согласие на подобного рода рассылки.

Тем не менее СМС-рассылки абонентам продолжают поступать, причем не только с длинных номеров.

- Во-первых, спамеры шлют SMS без разрешения, нарушая закон, - говорит Ченков. - Во-вторых, бывает, что пользователь, к примеру, воспользовался терминалом оплаты сотовой связи и, нажимая «Я согласен с условиями», дал согласие на получение рекламных SMS «от исполнителя и его партнеров». В-третьих, кто-то мог случайно или сознательно написать чужой номер в анкете вместо своего.

- Необходимо обратить внимание абонетов, что они сами зачастую оставляют свой номер продавцу услуг или товара, - отмечает Ампелонский. - В клиентских формах различных программ лояльности часто требуется указать номер мобильного телефона. На такой форме может быть мелким шрифтом написано, что клиент соглашается с рассылкой сообщений по этому номеру. Если анкета заполняется в электронном виде, как правило, необходимо «одним кликом» согласиться с условиями акции, в которых может быть указана возможность передачи телефонного номера партнерам. Поэтому, во-первых, не следует оставлять где попало ваш телефонный номер. Во-вторых, надо внимательно знакомиться с условиями маркетинговых акций, в которых вы соглашаетесь принять участие.

По мнению гендиректора аналитической компании TelecomDaily Дениса КУСКОВА, в законе «О связи» надо предусмотреть, что при единовременной отправке более какого-то количества одинаковых сообщений операторы имеют право проконтролировать SMS-рассылку. И при обнаружении сообщений рекламного характера - блокировать их.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.