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Владимир Путин сделал важное заявление
Президент России попросил правительство и Госдуму оперативно принять необходимые решения
Президент России Владимир Путин заявил о предложени продлить надзорные каникулы для малого бизнеса еще на два года. Трехлетний мораторий на плановые проверки по большинству видов государственного контроля в отношении малых предприятий завершается в декабре, напоминает деловая газета "Золотой Рог".
"Эта мера затронула более полумиллиона предпринимателей, позволила поддержать бизнес и сократить его издержки. Предлагаю продлить надзорные каникулы еще на два года",— заявил господин Путин на форуме "Опоры России". Он попросил правительство и Госдуму оперативно принять необходимые решения, пишет "Ъ".
Российский президент также предложил дать предпринимателям право самим заполнять реестр проверок бизнеса наряду с проверяющими. "Можно сделать так, чтобы и предприниматели могли размещать информацию о том, кто из проверяющих, с какой целью, с какими результатами приходил, какие реальные результаты",— сказал он. Кроме того, президент попросил Генпрокуратуру совместно с корпорацией малого и среднего предпринимательства наладить механизм повышения прозрачности проверок.
По словам Владимира Путина, в ближайшие шесть лет вклад малого и среднего бизнеса в ВВП должен превысить планку в 30%. Сейчас он составляет около 20% ВВП.
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