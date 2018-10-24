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Владимир Путин сделал важное заявление

24 Октября 2018, 09:36 | В России

Президент России попросил правительство и Госдуму оперативно принять необходимые решения

Президент России Владимир Путин заявил о предложени  продлить надзорные каникулы для малого бизнеса еще на два года. Трехлетний мораторий на плановые проверки по большинству видов государственного контроля в отношении малых предприятий завершается в декабре, напоминает деловая газета "Золотой Рог".

"Эта мера затронула более полумиллиона предпринимателей, позволила поддержать бизнес и сократить его издержки. Предлагаю продлить надзорные каникулы еще на два года",— заявил господин Путин на форуме "Опоры России". Он попросил правительство и Госдуму оперативно принять необходимые решения, пишет "Ъ".

Российский президент также предложил дать предпринимателям право самим заполнять реестр проверок бизнеса наряду с проверяющими. "Можно сделать так, чтобы и предприниматели могли размещать информацию о том, кто из проверяющих, с какой целью, с какими результатами приходил, какие реальные результаты",— сказал он. Кроме того, президент попросил Генпрокуратуру совместно с корпорацией малого и среднего предпринимательства наладить механизм повышения прозрачности проверок.

По словам Владимира Путина, в ближайшие шесть лет вклад малого и среднего бизнеса в ВВП должен превысить планку в 30%. Сейчас он составляет около 20% ВВП.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: налоги  налоговая  предпринимательство  бизнес  президент  прокуратура  проверки 



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