www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.79 р. 100 JPY: 60.87 р.
EUR: 78.41 р. 10 CNY: 98.55 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Сердюкова пустили в новый огород

24 Августа 2016, 09:54 | В России

Бывший глава Министерства обороны РФ Анатолий Сердюков, который после своего скандального ухода занял пост индустриального директора авиационного комплекса "Ростех", а также избранного членом совета директоров ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Сазыкина» (Арсеньев), займет еще один пост, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Он назначен председателем комитетов по стратегии и по кадрам и… вознаграждениям при совете директоров Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК). Постановление о его назначении опубликовано на сайте компании.

"Утвердить председателем комитета по стратегии при совете директоров АО "ОДК" индустриального директора по авиационному комплексу Государственной корпорации "Ростех" Сердюкова Анатолия Эдуардовича. Утвердить председателем комитета по кадрам и вознаграждениям при совете директоров АО "ОДК" индустриального директора по авиационному комплексу Государственной корпорации "Ростех" Сердюкова Анатолия Эдуардовича", - отмечается в документе компании.

Анатолий Сердюков занимал пост министра обороны в период с 2007 по 2012 год. Его отправили в отставку на фоне громкого скандала и последующего уголовного дела "Оборонсервиса". В 2014-м его официально обвинили в халатности, однако чиновник своей вины не признал. При этом грозившее ему наказание не подразумевало тюремного заключения. Тогда же он был амнистирован.

Сам Сердюков, комментируя скандал с многомиллионными хищениями, заявлял, что принадлежащее Минобороны имущество продавалось из-за его низкой рентабельности и неэффективности. Он привел пример предприятия по ремонту танков, качество работы которого, по мнению экс-министра, было неудовлетворительным. "Для Минобороны они были большой обузой", - уверял он.

По версии следствия, главная фигурантка дела - Евгения Васильева, в прошлом руководитель департамента имущественных отношений Минобороны, - ввела главу военного ведомства в заблуждение и уговорила заключить договор на оказание агентских услуг с ее подконтрольной организацией "ЦПП Эксперт".

В итоге скандал с крупными хищениями в подконтрольном Минобороны холдинге "Оборонсервис" обернулся для Анатолия Сердюкова потерей должности, а его подчиненной Евгении Васильевой - потерей свободы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: объединенная двигателестроительная корпорация  росвертол  Ка-52  васильева  ростех  Аллигатор  Прогресс  сердюков 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • ноль10:41, 24.08.2016#

    Вот что значит удачно жениться и обзавестись тестем-божеством!Весь мир у твоих ног, твори, что пожелаешь. . .

  • Пётр10:42, 24.08.2016#

    Протеже американских консалтинговых компаний , которые официально курируют правительство с времён Ельцина.

  • Пипец11:17, 24.08.2016#

    И ты с такими знаниями до сих пор ещё жив?

  • vasya15:08, 24.08.2016#

    Только потому, что обитает в палате №6, где раньше Наполеон Бонапарт лежал. А то бы уже давно. . .

  • приморский10:54, 24.08.2016#

    Шойгу, шувалов, сечин, путин, сердюков, рогозин. . Одна команда!

  • ANDRON10:54, 24.08.2016#

    петя-петя и есть!может американцы и путю назначили?

  • америкос11:11, 24.08.2016#

    Мы, а кто же ещё?

  • Псевдоним20:14, 24.08.2016#

    На пинках его - с ЛЮБОЙ РУКОВОДЯЩЕЙ ДОЛЖНОСТИ!!!!!!! ВОРЮГА!!!!!!

  • п.п.Псевдоним20:19, 24.08.2016#

    Мафия бессмертна!!! УРРРРААА !!!

  • vasya21:28, 24.08.2016#

    Можно подумать, он один такой на руководящей должности. Попробуй честного найти на ЛЮБОЙ ВЫСОКОЙ должности.

  • Второй фронт20:44, 24.08.2016#

    Кадровый резерв путина-подонок на подонке сидит и подонком погоняет.

  • Пока местный 21:01, 24.08.2016#

    А скоро выборы. А многие думают, что не пойду, и так за меня все уже решено. . . . . а партии власти только это и надо. . . . ведь в России меньшинство (не сексуальное) определяет как жить большинству, а не наоборот. . . .

  • Сердюков22:06, 24.08.2016#

    Даже не удивительно. . . Это-же Россия детка. .

  • Бывалый22:17, 24.08.2016#

    Сталин его бы точно к стенке поставил, причем справедливо, а эти ставят иуду председателем комитетов по кадрам и(умора)по ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ.

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ22:17, 24.08.2016#

    ха, ха, ха! браво! утритесь массы, не умрите со смеху.

  • покемон03:28, 25.08.2016#

    Народ! А что с дейтой, прикрыли, что ли?

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ10:59, 25.08.2016#

    она сейчас по другому выглядит. и авторизоваться нужно, чтобы комент. дать

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru