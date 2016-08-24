Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Сердюкова пустили в новый огород
Бывший глава Министерства обороны РФ Анатолий Сердюков, который после своего скандального ухода занял пост индустриального директора авиационного комплекса "Ростех", а также избранного членом совета директоров ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Сазыкина» (Арсеньев), займет еще один пост, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Он назначен председателем комитетов по стратегии и по кадрам и… вознаграждениям при совете директоров Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК). Постановление о его назначении опубликовано на сайте компании.
"Утвердить председателем комитета по стратегии при совете директоров АО "ОДК" индустриального директора по авиационному комплексу Государственной корпорации "Ростех" Сердюкова Анатолия Эдуардовича. Утвердить председателем комитета по кадрам и вознаграждениям при совете директоров АО "ОДК" индустриального директора по авиационному комплексу Государственной корпорации "Ростех" Сердюкова Анатолия Эдуардовича", - отмечается в документе компании.
Анатолий Сердюков занимал пост министра обороны в период с 2007 по 2012 год. Его отправили в отставку на фоне громкого скандала и последующего уголовного дела "Оборонсервиса". В 2014-м его официально обвинили в халатности, однако чиновник своей вины не признал. При этом грозившее ему наказание не подразумевало тюремного заключения. Тогда же он был амнистирован.
Сам Сердюков, комментируя скандал с многомиллионными хищениями, заявлял, что принадлежащее Минобороны имущество продавалось из-за его низкой рентабельности и неэффективности. Он привел пример предприятия по ремонту танков, качество работы которого, по мнению экс-министра, было неудовлетворительным. "Для Минобороны они были большой обузой", - уверял он.
По версии следствия, главная фигурантка дела - Евгения Васильева, в прошлом руководитель департамента имущественных отношений Минобороны, - ввела главу военного ведомства в заблуждение и уговорила заключить договор на оказание агентских услуг с ее подконтрольной организацией "ЦПП Эксперт".
В итоге скандал с крупными хищениями в подконтрольном Минобороны холдинге "Оборонсервис" обернулся для Анатолия Сердюкова потерей должности, а его подчиненной Евгении Васильевой - потерей свободы.
Новости тематики
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- Профессионалы ННК показали себя на конкурсе
- Российские олигархи ищут возможности откупиться от санкций
- Названы самые привлекательные работодатели России -2018
- Салоны красоты будут отказывать в обслуживании таким людям
- СДС-Уголь: в освоении ресурсов - комплексная безопасность и бережное природопользование
- Alliance Oil Company Ltd. своевременно произвел выплату держателям еврооблигаций
- Рискованное увлечение
- Ипотека уходит в интернет
- Пачки сигарет будут с цифровой маркировкой
Новости раздела
- Производители экологически чистой продукции в Приморском крае получат господдержку
- Бизнесу готовят новый налог
- Малый бизнес принесли в жертву
- Бизнес теперь точно не будет брать на работу предпенсионеров
- Tele2 наращивает прибыль
- Минстрой не ждет роста цен
- Многоквартирное жилье уходит в прошлое
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- Страховщики смыкают ряды
- Профессионалы ННК показали себя на конкурсе
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов
- Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Во Владивостоке ресторану у фуникулера отказали в росте
- Дальневосточные гектары отдадут китайцам
Вот что значит удачно жениться и обзавестись тестем-божеством!Весь мир у твоих ног, твори, что пожелаешь. . .