Сердюкова пустили в новый огород

Бывший глава Министерства обороны РФ Анатолий Сердюков, который после своего скандального ухода занял пост индустриального директора авиационного комплекса "Ростех", а также избранного членом совета директоров ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Сазыкина» (Арсеньев), займет еще один пост, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Он назначен председателем комитетов по стратегии и по кадрам и… вознаграждениям при совете директоров Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК). Постановление о его назначении опубликовано на сайте компании.

"Утвердить председателем комитета по стратегии при совете директоров АО "ОДК" индустриального директора по авиационному комплексу Государственной корпорации "Ростех" Сердюкова Анатолия Эдуардовича. Утвердить председателем комитета по кадрам и вознаграждениям при совете директоров АО "ОДК" индустриального директора по авиационному комплексу Государственной корпорации "Ростех" Сердюкова Анатолия Эдуардовича", - отмечается в документе компании.

Анатолий Сердюков занимал пост министра обороны в период с 2007 по 2012 год. Его отправили в отставку на фоне громкого скандала и последующего уголовного дела "Оборонсервиса". В 2014-м его официально обвинили в халатности, однако чиновник своей вины не признал. При этом грозившее ему наказание не подразумевало тюремного заключения. Тогда же он был амнистирован.

Сам Сердюков, комментируя скандал с многомиллионными хищениями, заявлял, что принадлежащее Минобороны имущество продавалось из-за его низкой рентабельности и неэффективности. Он привел пример предприятия по ремонту танков, качество работы которого, по мнению экс-министра, было неудовлетворительным. "Для Минобороны они были большой обузой", - уверял он.

По версии следствия, главная фигурантка дела - Евгения Васильева, в прошлом руководитель департамента имущественных отношений Минобороны, - ввела главу военного ведомства в заблуждение и уговорила заключить договор на оказание агентских услуг с ее подконтрольной организацией "ЦПП Эксперт".

В итоге скандал с крупными хищениями в подконтрольном Минобороны холдинге "Оборонсервис" обернулся для Анатолия Сердюкова потерей должности, а его подчиненной Евгении Васильевой - потерей свободы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.