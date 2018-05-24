"Ростелеком" замахнулся на всемирный интернет

Оператор готов создать наземную инфраструктуру для проекта, ориентированного на труднодоступные регионы

ПАО «Ростелеком» готов принять участие в создании наземной инфраструктуры для проекта по предоставлению доступа в интернет по всему миру, сообщил журналистам президент оператора Михаил ОСЕЕВСКИЙ в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018), сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Технические возможности спутниковой связи несравнимы с оптикой. Поэтому это решение (создание доступа), в первую очередь, для труднодоступных, малонаселенных территорий, где нужно действительно обеспечить качественный доступ в интернет, но экономически оптику проводить туда очень дорого. Если он (проект) будет поддержан правительством, то, конечно, «Ростелеком», будет создавать всю необходимую наземную инфраструктуру», - сказал Осеевский.

Досье "Золотого Рога"

Петербургский международный экономический форум открылся сегодня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», его работа завершится в субботу, 26 мая.

Девиз форума в этом году – «Создавая экономику доверия». Деловая программа включает дискуссии о влиянии новых технологий на все сферы жизни: участники обсудят применение искусственного интеллекта в реальном секторе экономики, использование технологии блокчейн в управлении и бизнесе, построение цифровой инфраструктуры, генную терапию и прорывные технологии в медицине.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Санкт-Петербург.