Рынку труда требуются подчиненные

Рынку труда нужны не руководители, а профессионалы своего дела

Рынку труда больше не нужны лидеры и начальники. Ему нужны профессионалы, умеющие работать своими руками. Вместе с тем даже высококлассные специалисты в последнее время вынуждены соглашаться на зарплату едва ли не вдвое ниже, чем до кризиса, чтобы остаться на плаву и не потерять квалификацию. Об этом свидетельствует исследование Ассоциации частных агентств занятости (АЧАЗ), опубликованное в «Российской газете».

Общая же ситуация на рынке труда, как оказалось, сейчас достаточно стабильна, рассказала гендиректор ассоциации Екатерина ГОРОХОВА. Безработица за год выросла на 7%, но это, по словам эксперта, в нынешней ситуации небольшой показатель. Но чувствуют ли себя уверенно работники - большой вопрос. Одно из самых больших их опасений, по традиции, связано с сокращениями персонала и заработной платы.

О своих намерениях уволить в этом году часть специалистов заявили 16% опрошенных работодателей. Но большинство – 65% - считают, что могут обойтись без этой меры. Еще 19% пока не определились. Каждый третий начальник планирует взять обратно в штат тех, кого некогда вывели за его пределы.

Что касается зарплаты, большинство опрошенных работодателей проявили щедрость и планируют ее повысить в этом году. Большинство, 37%, предполагают проиндексировать ее на 3-7%.

Каждый пятый работодатель (21%) планирует повысить зарплату более чем на 7%. И еще почти столько же готовы сделать прибавку выборочно - самым достойным и полезным работникам.

При этом никто не скрывает: финансовая ситуация на многих предприятиях далека от идеальной, так что экономить все равно придется. Только вот на чем?

Большинство, 21%, руководителей решили отказаться от корпоративов, и 17% - от внешнего обучения кадров. А кто-то решил оптимизировать буквально все затраты. По 4% пришлось на меры социального характера - сокращение добровольного медицинского страхования, компенсаций на проезд и питание, заморозку бонусов. Только 11% работодателей заявили, что не собираются ни на чем экономить.

А как сами работники и соискатели ощущают свое финансовое положение? Начнем с того, что 75% людей, имеющих работу, хотели бы ее сменить. Но каждый пятый интервьюируемый отметил, что зарплатные предложения по его специальности за последнее время снизились на 20-50%.

«Сокращения работников в прошлом году произошли во многих иностранных компаниях, работающих в России. Прежде в них платили высокие зарплаты. И когда специалисты попадают на открытый рынок труда, они вынуждены соглашаться на зарплату даже вдвое ниже, чем раньше, чтобы не оставаться долго безработным и сохранить квалификацию», - сказала Екатерина Горохова. Зная это, многие работодатели пользуются ситуацией и не стремятся устанавливать высокие, конкурентоспособные заработные платы.

При этом, как отметили 64% работников, требования потенциальных работодателей возросли.

А что говорят об этом сами работодатели? Большинство – 67% опрошенных - начальников ждут многофункциональности и умения работать в смежных областях. И, кстати, знают об этом 46% опрошенных работников.

Почти половина всех руководителей ценят такие качества, как способность выполнять свою работу лучше других, выдерживать высокий уровень конкуренции. 48% - умение брать ответственность на себя и разрешать сложные ситуации, 32% - упорство в достижении цели, постоянная работа над повышением своего профессионального уровня, 24% - знание иностранного языка.

Меньше всего работодателей сейчас интересует умение устанавливать неформальные отношения с коллегами и руководством (только 2% работодателей ценят это качество в работниках) и навыки управления людьми (7%).

Любопытно, что 16% работников считают, что их преимуществом на рынке труда могут послужить навыки антикризисного менеджмента.

В плане профессий работодатели заверяют, что не останутся в этом году без работы специалисты в сфере IT, телекоммуникации (32% назвали их самыми востребованными). Далее следуют по популярности медработники и специалисты по фармацевтике (20%). 12% пришлось на специалистов, работающих в области производства и продажи товаров народного потребления, 7% - в ретейле. И это при том, что нынешний кризис отличается от предыдущих как раз снижением уровня потребления в стране.

Что интересно: россиян перестала волновать атмосфера на работе. Дружелюбные отношения в коллективе имеют значение лишь для 15% работников, в то время как, например, в Таиланде - для 55%.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.