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Трудовые книжки "дочитают" в 2017 году
"С 2017 года работодатель будет проводить аудит трудовых книжек, которые хранятся у него, и приводить их в соответствие с текущими нормами трудового законодательства и далее сдавать в пенсионный фонд. Сотрудник сам на руки трудовую книжку уже не получит", - заявила директор департамента по работе с персоналом компании Superjob Екатерина СМИРНОВА, подчеркнув, что отмена связана с приказом российского президента.
Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Утро.Ru». Тем не менее наблюдатели советуют относится к новости о скорой кончине трудовых книжек со здоровой долей скептицизма – рудимент советской экономики хоронили уже не единожды, начиная с 90-х годов прошлого века.
Напомним, что трудовая книжка - официальный персональный документ, содержащий записи о трудоустройстве гражданина. Наиболее широко они были распространены в СССР, Третьем рейхе, ГДР и Болгарии, применяются ныне в России и во многих странах СНГ.
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Комментарии
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РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј14:07, 24.12.2014#
Пенсии и сейчас выдают не всегда по трудовым книжкам. Можно сделать запрос на предприятия или в архив. Когда вводили контрактную форму работы, уже можно трудовую не заполнять. А за последние годы пенсия начисляется от значения ваших выплат в пенсионный фонд.
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а каким образом работодатель будет узнавать о стаже работы и статьях увольнения с прежних мест работы?Запрашивать информацию у ПФ? сколько времени уйдет на переписку с ПФ?Заставят носить копии с трудовых книжек?Короче очередной бред от ничегонеделания очередного директора департамента. И основной вопрос-ЗАЧЕМ это нужно?