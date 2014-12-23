Трудовые книжки "дочитают" в 2017 году

"С 2017 года работодатель будет проводить аудит трудовых книжек, которые хранятся у него, и приводить их в соответствие с текущими нормами трудового законодательства и далее сдавать в пенсионный фонд. Сотрудник сам на руки трудовую книжку уже не получит", - заявила директор департамента по работе с персоналом компании Superjob Екатерина СМИРНОВА, подчеркнув, что отмена связана с приказом российского президента.

Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Утро.Ru». Тем не менее наблюдатели советуют относится к новости о скорой кончине трудовых книжек со здоровой долей скептицизма – рудимент советской экономики хоронили уже не единожды, начиная с 90-х годов прошлого века.

Напомним, что трудовая книжка - официальный персональный документ, содержащий записи о трудоустройстве гражданина. Наиболее широко они были распространены в СССР, Третьем рейхе, ГДР и Болгарии, применяются ныне в России и во многих странах СНГ.

ZRPRESS.RU, Владивосток.