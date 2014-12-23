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Трудовые книжки "дочитают" в 2017 году

23 Декабря 2014, 13:54 | В России

"С 2017 года работодатель будет проводить аудит трудовых книжек, которые хранятся у него, и приводить их в соответствие с текущими нормами трудового законодательства и далее сдавать в пенсионный фонд. Сотрудник сам на руки трудовую книжку уже не получит", - заявила директор департамента по работе с персоналом компании Superjob Екатерина СМИРНОВА, подчеркнув, что отмена связана с приказом российского президента.

Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Утро.Ru». Тем не менее наблюдатели советуют относится к новости о скорой кончине трудовых книжек со здоровой долей скептицизма – рудимент советской экономики хоронили уже не единожды, начиная с 90-х годов прошлого века.

Напомним, что трудовая книжка - официальный персональный документ, содержащий записи о трудоустройстве гражданина. Наиболее широко они были распространены в СССР, Третьем рейхе, ГДР и Болгарии, применяются ныне в России и во многих странах СНГ.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: аудит  трудовые книжки  экономика  работа 



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Комментарии

  • зачем?13:22, 24.12.2014#

    а каким образом работодатель будет узнавать о стаже работы и статьях увольнения с прежних мест работы?Запрашивать информацию у ПФ? сколько времени уйдет на переписку с ПФ?Заставят носить копии с трудовых книжек?Короче очередной бред от ничегонеделания очередного директора департамента. И основной вопрос-ЗАЧЕМ это нужно?

  • afd13:24, 24.12.2014#

    а чтобы потом пенсии поменьше платить :)))

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј14:07, 24.12.2014#

    Пенсии и сейчас выдают не всегда по трудовым книжкам. Можно сделать запрос на предприятия или в архив. Когда вводили контрактную форму работы, уже можно трудовую не заполнять. А за последние годы пенсия начисляется от значения ваших выплат в пенсионный фонд.

  • ЕЕЕ15:07, 24.12.2014#

    Ага, особенно когда предприятия давно уже нет!

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