"Трансаэро" не планирует останавливать полеты и заявляет о репутационной дискредитации

Авиакомпания "Трансаэро" не планирует останавливать полеты, говорится в заявлении авиаперевозчика в ответ на сообщениях в ряде СМИ о том, что из-за финансовых проблем компания может пойти на такой шаг.

"Авиакомпания "Трансаэро" имеет основания предполагать, что организована целенаправленная информационная кампания с коммерческой целью нанесения ущерба продажам компании, которые в последний месяц значительно выросли, репутационной дискредитации и создания панических настроений у клиентов", - говорится в заявлении.

"Ни о какой приостановке полетов авиакомпании до или после Нового года не может быть и речи", - написала генеральный директор и совладелец "Трансаэро" Ольга ПЛЕШАКОВА на своей странице в Facebook.

Правительство рассматривает два инструмента поддержки авиакомпаний, сообщил в интервью газете "Ведомости" вице-премьер Аркадий ДВОРКОВИЧ. Речь идет о госгарантиях по кредитам и субсидировании каботажных маршрутов.

Дворкович отметил, что на расширение перечня субсидируемых маршрутов понадобится до 1-2 млрд рублей. Он сказал, что среди компаний, которые "заявили о проблемах", - "ЮТэйр" и "Трансаэро". "У "ЮТэйр" есть еще сильный акционер, который уверен, что готов участвовать в стабилизации деятельности компании", - сказал вице-премьер.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.