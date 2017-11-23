"ЭРА-ГЛОНАСС" переоснастят

Система экстренного реагирования на аварии «ЭРА-ГЛОНАСС» в следующем году будет оснащена новыми терминалами, через которые можно будет заказать коммерческие услуги. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на генерального директора АО «Глонасс» Андрея ЖЕРЕГЕЛЮ.

«Терминалы системы «ЭРА-ГЛОНАСС» станут двухкнопочными. Привычная кнопка SOS будет по-прежнему служить для вызова экстренных служб, вторая - для получения дополнительных коммерческих сервисов. Двухкнопочные терминалы планируется начать выпускать во втором полугодии 2018 года», - сказал Жерегеля изданию.

По его словам, сейчас компания ведет переговоры с операторами сотовой связи, которые предлагают свои розничные сети продаж для реализации терминалов, в том числе с расширенным функционалом. В будущем устройство можно будет приобрести в салоне сотовой связи и установить его в автосервисе.

С 1 января 2017 года установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС» стала обязательным условием постановки авто на учет. Сейчас в системе зарегистрировано более 1,11 млн машин.