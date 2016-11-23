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Путина довели – после бесконечных скандалов принято решение ликвидировать Спецстрой

23 Ноября 2016, 17:32 | В России

Владимир Путин решил упразднить подведомственное Минобороны Федеральное агентство по специальному строительству (Спецстрой), узнала газета «Коммерсантъ». Глава оборонного ведомства уже раздал соответствующие поручения, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

О том, что президент России Владимир Путин принял решение упразднить подведомственное Минобороны Федеральное агентство по специальному строительству (Спецстрой), пишет в среду газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к оборонному ведомству и администрации президента.

По данным собеседников издания, соответствующее решение было принято по итогам закрытого совещания с руководством военного ведомства, состоявшегося 18 ноября.

Газета отмечает, что серьезные вопросы к Спецстрою появились в 2015 году после обрушения летом того года казармы под Омском, а позднее, в ноябре того же года, переноса на апрель 2016 года первого в истории пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Восточный.

После этого вице-премьер Дмитрий Рогозин, заинтересовавшийся работой агентства, поручил военным и строителям раскрыть информацию о привлекаемых к возведению военных объектов субподрядных компаниях. В итоговом докладе Рогозина на имя президента, представленном год назад, говорилось, что агентство выполняет работы лишь на 15-40% от стоимости заключенных контрактов. Сторонним структурам перепоручается не только основной объем работ, но и создание проектно-сметной документации. Начатая тогда реформа Спецстроя результатов не дала, пишет газета.

Теперь, как пишет «Коммерсантъ», после совещания 18 ноября в Минобороны занялись уже не реформами, а ликвидацией. По данным газеты, министр обороны Сергей Шойгу по итогам заседания раздал своим подчиненным список поручений. Среди них — поручение заместителю начальника Генштаба Валерия Герасимова Василию Тонкошкурову до 10 декабря вместе с правовым управлением ведомства представить проект президентского указа об упразднении Спецстроя и возложении на Минобороны задач по строительству объектов специального и производственного назначения.

Из поручений Шойгу также следует, что обеспечивать подготовку к ликвидации и передачу в Минобороны функций Спецстроя будет замминистра обороны по расквартированию Тимур Иванов. Ему же в будущем предстоит курировать работу подразделений, которые ведомство получит в распоряжение от Спецстроя. Согласно поручениям, новая схема должна заработать с середины 2017 года.

По данным собеседников газеты, на решение о ликвидации Спецстроя уже отреагировали в Белом доме. Рогозин уже поручил «Роскосмосу» заключать контракты с подрядчиками по строительству Восточного напрямую — без участия ФГУП «Дальспецстрой», пишет «Коммерсантъ».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Путин  Рогозин  шойгу  президент  спецстрой  минобороны 



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