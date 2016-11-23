Путина довели – после бесконечных скандалов принято решение ликвидировать Спецстрой

Владимир Путин решил упразднить подведомственное Минобороны Федеральное агентство по специальному строительству (Спецстрой), узнала газета «Коммерсантъ». Глава оборонного ведомства уже раздал соответствующие поручения, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

О том, что президент России Владимир Путин принял решение упразднить подведомственное Минобороны Федеральное агентство по специальному строительству (Спецстрой), пишет в среду газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к оборонному ведомству и администрации президента.

По данным собеседников издания, соответствующее решение было принято по итогам закрытого совещания с руководством военного ведомства, состоявшегося 18 ноября.

Газета отмечает, что серьезные вопросы к Спецстрою появились в 2015 году после обрушения летом того года казармы под Омском, а позднее, в ноябре того же года, переноса на апрель 2016 года первого в истории пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Восточный.

После этого вице-премьер Дмитрий Рогозин, заинтересовавшийся работой агентства, поручил военным и строителям раскрыть информацию о привлекаемых к возведению военных объектов субподрядных компаниях. В итоговом докладе Рогозина на имя президента, представленном год назад, говорилось, что агентство выполняет работы лишь на 15-40% от стоимости заключенных контрактов. Сторонним структурам перепоручается не только основной объем работ, но и создание проектно-сметной документации. Начатая тогда реформа Спецстроя результатов не дала, пишет газета.

Теперь, как пишет «Коммерсантъ», после совещания 18 ноября в Минобороны занялись уже не реформами, а ликвидацией. По данным газеты, министр обороны Сергей Шойгу по итогам заседания раздал своим подчиненным список поручений. Среди них — поручение заместителю начальника Генштаба Валерия Герасимова Василию Тонкошкурову до 10 декабря вместе с правовым управлением ведомства представить проект президентского указа об упразднении Спецстроя и возложении на Минобороны задач по строительству объектов специального и производственного назначения.

Из поручений Шойгу также следует, что обеспечивать подготовку к ликвидации и передачу в Минобороны функций Спецстроя будет замминистра обороны по расквартированию Тимур Иванов. Ему же в будущем предстоит курировать работу подразделений, которые ведомство получит в распоряжение от Спецстроя. Согласно поручениям, новая схема должна заработать с середины 2017 года.

По данным собеседников газеты, на решение о ликвидации Спецстроя уже отреагировали в Белом доме. Рогозин уже поручил «Роскосмосу» заключать контракты с подрядчиками по строительству Восточного напрямую — без участия ФГУП «Дальспецстрой», пишет «Коммерсантъ».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.