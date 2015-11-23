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В России введут новые сборы на онлайн-покупки из-за рубежа

23 Ноября 2015, 13:31 | В России

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) рассмотрит в понедельник новые правила регулирования трансграничной электронной торговли, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Ъ».

По информации издания, рабочая группа подготовила два проекта решений совета. Первый предполагает освободить от таможенных платежей товары дешевле 22 евро и весом менее 1 кг. Посылки, попадающие в диапазон 22–150 евро и 1–10 кг, потребуют уплаты сбора в размере 15 евро. Товары, превышающие данные показатели потребуют уплаты сбора в размере 15 евро плюс 30% от таможенной стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса.

Согласно второму проекту, товары с таможенной стоимостью до 150 евро и весом не более 10 кг будут облагаться сбором в 10 евро. Если таможенная стоимость посылок превысит 150 евро, а вес —10 кг, сбор составит 10 евро плюс 30% от таможенной стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса.

Пока неизвестно, будет ли принято какое-то постановление по итогам заседания. "Совет будет обсуждать ситуацию, а к какому решению придет и придет ли — говорить преждевременно", — отметил собеседник "Ъ".

Напомним, весной 2014 года был принят закон, позволяющий правительству оперативно менять нормы беспошлинного ввоза в РФ товаров, заказанных в интернет-магазинах. Сейчас от уплаты таможенных платежей освобождается доставка по почте в случае, если совокупная стоимость товаров, доставляемых в течение месяца, не превышает 1 тысячи евро, а суммарный вес в течение месяца не превышает 31 килограмма. При превышении этих пороговых значений взимается пошлина в размере 30% от таможенной стоимости товаров.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: сбор  онлайн  покупка  интернет-магазин 



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Комментарии

  • РќРµРµРґСЂРѕСЃ15:33, 23.11.2015#

    Правильно, Едриллы, душите уже ВСЕХ!)))

  • Житель города В15:39, 23.11.2015#

    народ нищает а мы вводим новые сборы и повышаем налоги! что б вы все па. . лы чиновничьи уже сд. . хли!

  • Анатолий_Второй16:15, 23.11.2015#

    Буду просить продавца отправлять пару обуви двумя разными посылками)))) Пусть на нашей таможне офигивают. . . ))))

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