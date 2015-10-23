Путин приказал схватить "рыбных рантье" за хвост

Президент России Владимир Путин провел заседание президиума Государственного совета, посвященное развитию рыбохозяйственного комплекса, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».

Отрасль ждет серьезная модернизация, перемены коснутся инфраструктуры, флота, правил квотирования, не исключается и введение протекционистских мер. По словам главы государства, главная цель — значительно увеличить долю российской продукции на внутреннем рынке. Россия стабильно занимает 5-6-е место в мире по добыче рыбы, но на российских прилавках доля отечественной продукции невелика.

Вокруг да около квот

— Причин здесь много. К примеру, оформление судна с уловом в зарубежных портах осуществляется за несколько часов, а в российских — в течение суток. Правда, несколько лет назад было еще дольше, но хоть до этого добрались, хотя то, что есть сегодня, тоже долго. Правительству нужно, конечно, проанализировать эту ситуацию и принять срочные дополнительные меры. Ни нашу страну, ни ее граждан абсолютно не устраивает, когда ассортимент и цены рыбы на внутреннем рынке определяются зарубежными поставщиками и ритейлерами, когда в рыбной отрасли расплодились разного рода рантье, использующие наши биоресурсы, и когда почти 70% доходов рыбодобывающих предприятий основано на экспорте сырья, — сказал Владимир Путин.

Действующий исторический принцип распределения квот на вылов и льготная ставка 15% на использование биоресурсов привели к росту бизнеса рыбопромышленников, но это не укрепило продовольственную безопасность страны.

— Помню, как мне говорили тогда, что нужно перейти на исторический способ выдачи квот и как мы все после этого возрадуемся, как всем будет хорошо. Действительно, есть такие люди, которым очень хорошо. Теперь нужно распределить это «очень хорошо» на всё население страны, — заметил президент, добавив, что затягивать с решения уже нельзя.

Предложения по развитию отрасли внес губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. Одна из инициатив — закрепление квот на добычу биоресурсов на 15 лет, чтобы повысить уровень доверия со стороны инвесторов.

— Еще одна проблема — это неизжитая система рантье, когда выделенная квота, не освоенная собственными предприятиями, передается другим рыбакам. Для ликвидации этих схем предлагаем следующее увеличение освоения квот добычи водных биоресурсов с 50% до 70%, — сказал Кожемяко.

Губернатор Сахалина считает, что главная причина высокой стоимости рыбной продукции, когда она доходит до потребителя, в наличии посредников.

— В линейке поставки продукции от производителя к продавцу идет использование серых схем ухода от налогов. Большинство рыбаков работает без НДС по системе единого сельскохозяйственного налога, торговые сети, напротив, предпочитают работать с НДС. В этой ситуации и появляются посредники, фирмы-однодневки, которые дешево берут у рыбаков и дорого продают сетям, а через несколько дней исчезают вместе с НДС и со своей немалой маржей, — заметил Олег Кожемяко, предложив отменить единый сельхозналог для рыболовецкий компаний, кроме малого бизнеса и градообразующих предприятий, что позволит уйти от посредников.

Еще одна мера — борьба с наценкой в торговых сетях. На Сахалине уже используют японский опыт установления предельной надбавки. На острове она составляет 15% для розницы и 8% для опта. Это позволило снизить цену на 1 кг минтая в магазинах со 160 до 80 рублей.

Проблемы рыболовецкого флота коснулся руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. За последние годы построено всего 16 судов. Шестаков предложил выделять дополнительные квоты на вылов (до 20%) тем, кто инвестируют в строительство траулеров с современными фабриками на российских верфях.

ФАС узрел сговор

Федеральная антимонопольная служба видит проблему в картелях.

— Произошло что-то особенное. Рыба всегда была дешевле. Сейчас цены на рыбу и мясо сопоставимы. Это отрасль картелей. Вскрыли минтаевый картель, норвежский, вьетнамский. Что делали эти так называемые ассоциации? Регулировали вывоз рыбы, чтобы в Россию завести поменьше, чтобы цена была повыше. Возглавляли всё иностранные граждане, соотечественники бывшие, — рассказал глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

Он обратил внимание на необходимость доступа к рыбохозяйственному реестру, где идет движение квот — пока доступ так и не дали, несмотря на официальные запросы ведомства.

Глава Минсельхоза Александр Ткачев считает, что нужно менять старые вагоны, чтобы рыба в центральные регионы приходила хорошего качества. Министр также предложил протекционистскую меру — сократить госзакупки иностранной рыбы.

Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии Владимир Кашин пытался объяснить президенту, что некоторые вещи менять не следует. Владимир Путин не сразу понял парламентария, попросив уточнить конкретные моменты. В итоге президенту удалось выяснить, что депутат хочет оставить всё как есть для малого бизнеса.

— Вы, пожалуйста, когда сюда приходите, готовьтесь. То, что вы просите, уже есть, — ответил глава государства.

В конце совещания Владимир Путин обратился к законодателям и попросил при принятии законов по развитию рыбохозяйственного комплекса исходить из интересов отрасли и населения и «закрывать люки», которыми пользуются лоббисты.

В Приморье реанимируют идею рыбного кластера

Между тем, глава Приморья Владимир Миклушевский сообщил, что в ходе совещания был затронут вопрос создания рыбоперерабатывающего кластера. В его реализации заинтересованы министерство сельского хозяйства РФ и Росрыболовство.

«Данный вопрос на заседании президиума Государственного совета поднял министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Он недавно приезжал в Приморье, лично осматривал места предполагаемого размещения объектов кластера. И безусловно, он убедился в необходимости реализации проекта», – отметил губернатор.

Между тем, в своем докладе руководитель федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков подчеркнул, что поставка рыбы на внутренний берег сегодня сдерживаются недостаточно развитой инфраструктурой, системой логистики.

«Принятие законов о территориях опережающего развития и Свободном порте Владивосток сформировало условия для реализации таких инфраструктурных проектов. В целом планируется создание сети оптово-распределительных центров которые будут интегрированы в Дальневосточный рыбный кластер, а также в комплексы Новосибирске и Московской и Владимирской областях . Это позволит повысить эффективность поставок рыбопродукции с Дальнего Востока», – заявил он.

Кроме того, создание рыбоперерабатывающего кластера укладывается и в концепцию прозвучавшего на заседании предложения о направлении частных средств на развитие береговой рыбопереработки.

«Относительно реализации проекта предстоит принять очень много решений, прежде всего, по финансированию, в том числе, частных инвестициях», – добавил Владимир Миклушевский.

Глава Приморья напомнил, что в настоящее время, в соответствии с поручением Президента Российской Федерации о создании на Дальнем Востоке рыбопромышленного кластера, Администрация Приморского края разработала проект Концепции и технико-экономическое обоснование проекта, подготовлено Инвестиционное предложение.

Отметим, рыбный кластер станет единым для всего Дальнего Востока и включит в себя производственные объекты по рыбопереработке, холодильные мощности единовременного хранения до 700 тысяч тонн на третьем этапе реализации проекта, портовую и транспортную инфраструктуру, а также прочие объекты рыбной логистики, включая торгово-логистический центр. Ожидается, что выпуск готовой продукции составит от 220 до 550 тонн в сутки.

«Это то место, где рыба будет храниться и, самое главное, перерабатываться. Именно отсутствие собственной береговой переработки сегодня является серьезной проблемой в регионе. Из 2,8 миллионов тонн добываемой рыбы около 2 миллионов тонн отправляется на экспорт. Хотя мы могли бы перерабатывать весь объем здесь и кормить всю страну», – отмечает Владимир Миклушевский.