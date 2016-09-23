www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.15 р. 100 JPY: 63.76 р.
EUR: 72.06 р. 10 CNY: 96.18 р.
Индексы ( )

1998,59 | -0,66%

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

В России запретили продавать наборные новогодние подарки

23 Сентября 2016, 08:04 | В России

Крупнейшие ритейлеры страны боятся быть оштрафованы за продажу подарочных или новогодних наборов с конфетами, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Согласно законодательству, пишут «Известия», на каждом изделии должна содержаться маркировка с исчерпывающей информацией о нем. Получается, в наборе конфет следует описывать каждую конфету, что практически невозможно сделать. Решить противоречивую ситуацию они попросили Роспотребнадзор.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших ритейлеров страны) 10 августа направила в адрес замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Ирины Брагиной письмо за подписью председателя комитета по качеству АКОРТ Светланы Чебаровой (есть у «Известий»).

В письме ассоциация сетует, что в технических регламентах Таможенного союза до сих пор не урегулирован вопрос маркировки пищевых наборов. Особых требований к такой продукции не содержится и в потребительском законодательстве. Между тем у каждого из изделий, входящих в набор, может быть свое требование к маркировке — различные наименования, адреса изготовителей, ингредиентный состав, даты изготовления и др. Речь в том числе идет и о новогодних подарках.

Например, российский закон «О защите прав потребителей» требует доводить до потребителей всю информацию о товаре в момент купли-продажи. Но в законе не указано, каким образом может быть получена эта информация: должна ли она содержаться на упаковке или, скажем, покупателю достаточно будет спросить у продавца сертификат на эту продукцию.

В свою очередь, межнациональное законодательство — техрегламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» — устанавливает жесткие требования, как и каким образом на упаковке должна располагаться информация о товаре. На упаковке информация должна располагаться в легком и открытом для прочтения доступе, чтобы потребитель ничего дополнительно не искал. На специальной маркировке должно содержаться наименование кондитерского изделия, название и местонахождение изготовителя, его товарный знак, после чего юридический адрес компании-изготовителя, масса нетто, состав товара, не только его ингредиенты, но и пищевая ценность, условия хранения изделий, срок годности, дата изготовления и упаковки.

В связи с тем что ответственность за достоверность информации о потребительских свойствах товара возлагается на продавца, в письме АКОРТ просит службу разъяснить, каким образом необходимо указывать в маркировке наборов сведения о составе пищевой продукции, ее пищевой ценности, дате изготовления, сроке годности и др., если упакованный товар состоит из нескольких потребительских упаковок с продукцией разных видов и наименований.

В Роспотребнадзоре сообщили «Известиям», что письмо получили, но не готовы прокомментировать его.

Заместитель исполнительного директора «Опоры России» Иван Ефременков напоминает, что согласно КоАПу, нарушение прав потребителей по российскому закону о защите прав влечет за собой штраф для юрлиц до 10 тыс. рублей. А вот при повторном нарушении техрегламента можно получить более ощутимую санкцию — до 300 тыс. рублей за одну ошибочную маркировку. Подобные санкции могут получать как торговые сети, так и производители.

В Ассоциации предприятий кондитерской промышленности удивлены подобным поворотом.

— Мы с торговыми сетями уже решали этот вопрос, просили Роспотребнадзор дать разъяснения по маркировке наборов и весь 2015 год проработали по этим правилам, — сказал исполнительный директор организации Вячеслав Лашманкин, добавив, что производители работают в рамках разъяснений службы. Согласно прошлогодним пояснениям, производителям достаточно было вкладывать в подарочные и новогодние подарки листок с полным списком конфет и составом каждой, а снаружи указывать только общие для всех конфет ингредиенты.

В «Дикси» уточнили, что обычно так и поступают — вкладывают в набор подробное описание каждой конфеты. В компании пока не получали штрафов от Роспотребнадзора. Но юристы торговой сети видят потенциальный риск в подобной ситуации. Наборы в продажу поступают к декабрю. Пока ритейлер не планирует приостанавливать их продажу.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: штраф  подарок  торовая сеть  дед мороз  новый год 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • 12345608:54, 23.09.2016#

    Вот спрашивается, зачем мне как потребителю этот вложенный список? Зачем мне перечисление на упаковке основных ингридиентов, если внутри будет еще масса не основных?Зачем вообще все это, если в наборе лежат продукты должным образом промаркированные индивидуально? Какого я как налогоплательщик должен оплачивать труд бездельников из роспотребнадзора, которые занимаются этой долбаной схоластикой?Вы еще порешайте сколько ангелов поместится на кончике ножа. Статью в УК на бюрократов уже давно пора завести, что-то вроде "безсмысленное протирание штанов" от пяти лет.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru