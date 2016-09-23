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В России запретили продавать наборные новогодние подарки
Крупнейшие ритейлеры страны боятся быть оштрафованы за продажу подарочных или новогодних наборов с конфетами, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Согласно законодательству, пишут «Известия», на каждом изделии должна содержаться маркировка с исчерпывающей информацией о нем. Получается, в наборе конфет следует описывать каждую конфету, что практически невозможно сделать. Решить противоречивую ситуацию они попросили Роспотребнадзор.
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших ритейлеров страны) 10 августа направила в адрес замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Ирины Брагиной письмо за подписью председателя комитета по качеству АКОРТ Светланы Чебаровой (есть у «Известий»).
В письме ассоциация сетует, что в технических регламентах Таможенного союза до сих пор не урегулирован вопрос маркировки пищевых наборов. Особых требований к такой продукции не содержится и в потребительском законодательстве. Между тем у каждого из изделий, входящих в набор, может быть свое требование к маркировке — различные наименования, адреса изготовителей, ингредиентный состав, даты изготовления и др. Речь в том числе идет и о новогодних подарках.
Например, российский закон «О защите прав потребителей» требует доводить до потребителей всю информацию о товаре в момент купли-продажи. Но в законе не указано, каким образом может быть получена эта информация: должна ли она содержаться на упаковке или, скажем, покупателю достаточно будет спросить у продавца сертификат на эту продукцию.
В свою очередь, межнациональное законодательство — техрегламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» — устанавливает жесткие требования, как и каким образом на упаковке должна располагаться информация о товаре. На упаковке информация должна располагаться в легком и открытом для прочтения доступе, чтобы потребитель ничего дополнительно не искал. На специальной маркировке должно содержаться наименование кондитерского изделия, название и местонахождение изготовителя, его товарный знак, после чего юридический адрес компании-изготовителя, масса нетто, состав товара, не только его ингредиенты, но и пищевая ценность, условия хранения изделий, срок годности, дата изготовления и упаковки.
В связи с тем что ответственность за достоверность информации о потребительских свойствах товара возлагается на продавца, в письме АКОРТ просит службу разъяснить, каким образом необходимо указывать в маркировке наборов сведения о составе пищевой продукции, ее пищевой ценности, дате изготовления, сроке годности и др., если упакованный товар состоит из нескольких потребительских упаковок с продукцией разных видов и наименований.
В Роспотребнадзоре сообщили «Известиям», что письмо получили, но не готовы прокомментировать его.
Заместитель исполнительного директора «Опоры России» Иван Ефременков напоминает, что согласно КоАПу, нарушение прав потребителей по российскому закону о защите прав влечет за собой штраф для юрлиц до 10 тыс. рублей. А вот при повторном нарушении техрегламента можно получить более ощутимую санкцию — до 300 тыс. рублей за одну ошибочную маркировку. Подобные санкции могут получать как торговые сети, так и производители.
В Ассоциации предприятий кондитерской промышленности удивлены подобным поворотом.
— Мы с торговыми сетями уже решали этот вопрос, просили Роспотребнадзор дать разъяснения по маркировке наборов и весь 2015 год проработали по этим правилам, — сказал исполнительный директор организации Вячеслав Лашманкин, добавив, что производители работают в рамках разъяснений службы. Согласно прошлогодним пояснениям, производителям достаточно было вкладывать в подарочные и новогодние подарки листок с полным списком конфет и составом каждой, а снаружи указывать только общие для всех конфет ингредиенты.
В «Дикси» уточнили, что обычно так и поступают — вкладывают в набор подробное описание каждой конфеты. В компании пока не получали штрафов от Роспотребнадзора. Но юристы торговой сети видят потенциальный риск в подобной ситуации. Наборы в продажу поступают к декабрю. Пока ритейлер не планирует приостанавливать их продажу.
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Вот спрашивается, зачем мне как потребителю этот вложенный список? Зачем мне перечисление на упаковке основных ингридиентов, если внутри будет еще масса не основных?Зачем вообще все это, если в наборе лежат продукты должным образом промаркированные индивидуально? Какого я как налогоплательщик должен оплачивать труд бездельников из роспотребнадзора, которые занимаются этой долбаной схоластикой?Вы еще порешайте сколько ангелов поместится на кончике ножа. Статью в УК на бюрократов уже давно пора завести, что-то вроде "безсмысленное протирание штанов" от пяти лет.