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"Мечел" в развитии железнодорожной инфраструктуры рассчитывает на помощь государства

23 Июля 2013, 16:13 | В России

Государство должно помочь ОАО «Мечел» в развитии железнодорожной инфраструктуры, считает глава Министерства по развитию Дальнего Востока, полпред президента в ДФО Виктор ИШАЕВ.

«Смотрите, в какие проблемы попала компания «Мечел». 320 км построили подъездных путей (к Эльгинскому угольному месторождению) так называемых, хотя это самая настоящая железная дорога. Стоимость ее сопоставима со стоимостью разработки месторождения. Если все это положить на стоимость тонны (добытого угля), то мы налога на прибыль никогда не получим. По тем объемам, которые они будут добывать, окупаемости ждать лет через 15, не меньше. Поэтому государство должно протягивать руку», - заявил министр по окончании проведенного президентом ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Владимиром ЯКУНИНЫМ межрегионального координационного совета.

«Государственно-частное партнерство - это когда государство опережающе развивает инфраструктуру, и в первую очередь транспортную. А потом уже бизнес заходит непосредственно с производством», - добавил он.

Ранее владелец ОАО «Мечел» Игорь ЗЮЗИН предложил выделять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на развитие железнодорожной инфраструктуры не только РЖД, но и частным инвесторам. «Мечел» готов развивать участок Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в направлении принадлежащего компании порта Ванино с привлечением средств ФНБ. «Мечел» построил подъездной путь от станции Улак на БАМе к принадлежащему ему Эльгинскому угольному месторождению длиной 321 км и стоимостью 40 млрд рублей.

РЖД и его «дочка» ОАО «Федеральная грузовая компания» (ФГК) могут выступить поручителями по кредиту на 5,3 млрд рублей, который ОАО «Национальный капитал» (подконтрольно структурам, управляющим средствами НПФ «Благосостояние») выделит дочернему ЗАО «Титан».

Согласно сообщению «Нацкапитала», соответствующее решение было принято на внеочередном собрании акционеров 12 июля. Помимо поручительства РЖД и ФГК по кредиту, «Титан» предоставит в залог компании акции ОАО «Ванинский морской торговый порт» («Порт Ванино»), подконтрольный ОАО «Мечел». «Национальному капиталу» принадлежит 49% «Титана». Собственник остального пакета не раскрывается.

НПФ «Благосостояние» уже выражал готовность частично профинансировать развитие участка «Tындa - Koмcoмoльск-нa-Aмype» для вывоза угля с Эльгинского месторождения «Мечела» в направлении порта Ванино (в размере порядка 5 млрд рублей; общая сумма инвестиций в проект оценивалась в 40-45 млрд рублей). Металлургическая компания покупала портовый актив именно под разработку Эльги (добыча здесь началась в 2011 году). «Порт Ванино» хорошо вписывался в логистическую цепочку по экспорту угля с этого месторождения.

Однако покупка стивидора «Мечелу» обошлась в 10 раз дороже его стартовой стоимости. Учитывая чистый долг группы по итогам 2012 года в размере $9,1 млрд компании нужны были партнеры в реализации этого проекта. Одним из таких партнеров и стало «Благосостояние». Под проект фонд планировал выпустить облигации.

Юрий РОГОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор: Юрий Рогов
Теги: ржд  инфраструктура  Мечел 



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