Регион, в который инвесторов приглашает сам президент

Тема развития Дальнего Востока и, в частности, Приморского края, в связи с принятием законов о ТОРах и Свободном порте Владивосток, громко прозвучала на ежегодном международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Президент России Владимир ПУТИН пригласил зарубежных инвесторов на Восточный экономический форум в Приморье, а губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ привез из северной столицы соглашения о сотрудничестве с «Роснефтью», Сбербанком и Эрмитажем.

Как рассказал корреспондент «Золотого Рога» с места события, ПМЭФ-2015 пополнил список соглашений и договоренностей, заключенных между администрацией Приморья и ведущими компаниями России. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский и президент «Роснефти» Игорь СЕЧИН подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве.

Флагманы бизнеса - Приморью

Документ предполагает финансовую помощь со стороны нефтяной компании в развитие социальной сферы края, который стал для «Роснефти» местом реализации важнейших проектов. Компания готова выделить средства на строительство ледовых арен в Арсеньеве, Дальнегорске, Лесозаводске, Уссурийске и Находке.

По словам Владимира Миклушевского, со своей стороны регион окажет содействие компании в реализации двух крупных инвестиционных проектов. В первую очередь, это судостроительный кластер на базе завода «Звезда».

«Здесь идет речь о строительстве жилого микрорайона для сотрудников завода. Это, прежде всего, инфраструктура для этого жилого микрорайона - школа, больница и детские сады, инженерная инфраструктура. И второй проект, не менее важный для Приморского края, - ВНХК. Сегодня полным ходом идет проектирование. Мы оказываем компании Роснефть поддержку в части оформления земельных участков», - подчеркнул Владимир Миклушевский.

Кроме того, будет скорректирован проект трассы Владивосток-Находка. В него войдет прямая дорога до микрорайона Судостроителей Большого Камня - микрорайон «Новый» в поселке Суходол. Также администрация региона будет способствовать восстановлению железнодорожного сообщения по маршруту «Смоляниново - Большой Камень», «Артем-1 - Большой Камень».

Еще один важный документ был подписан в первый день ПМЭФ с главой Сбербанка Германом ГРЕФОМ. Соглашение направлено на укрепление сотрудничества в финансово-кредитной сфере - администрация Приморья и крупнейший банк страны намерены участвовать в реализации инвестиционных проектов, которые будут способствовать увеличению объемов валового регионального продукта (ВРП) и диверсификации экономики. Для этого предпринимателям Приморья облегчат доступ к кредитным ресурсам: будет расширен перечень видов предпринимательской деятельности, которые могут взять кредит на развитие сразу после регистрации предприятия.

«Сбербанк - давний партнер Приморского края. И подписанное соглашение расширяет формы сотрудничества, помимо стандартных, в части кредитования инвестиционных проектов. Мы широко работаем в области образования, «Сбербанк» - один из немногих, кто открыл «офис будущего» в ДВФУ и активно участвует в образовательных программах, обучая студентов, в том числе, своих будущих сотрудников», - прокомментировал подписанное соглашение Владимир Миклушевский.

Другим приоритетным направлением деятельности станет развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Приморье. Сбербанк готов совершенствовать технологию рассмотрения кредитных заявок и сокращать время принятия решения о выдаче кредитов, а также предоставлять банковские гарантии предпринимателям для участия в торгах на размещение заказов.

Кроме этого, в рамках соглашения Сбербанк готов рассмотреть возможность участия в инфраструктурном развитии края, жилищном строительстве и реформировании объектов ЖКХ, развитии программ ипотечного кредитования.

Несмотря на экономическую тематику форума в Санкт-Петербурге, на нем нашлось время и для обсуждения культурного развития Приморья: глава региона Владимир Миклушевский и директор Государственного Эрмитажа Михаил ПИОТРОВСКИЙ подписали соглашение о создании центра «Эрмитаж-Владивосток». Филиал выставочного центра разместится на улице Светланской, 38/40 в административном здании торгового центра «Кунст и Альберс». Стороны договорились, что комплексная реконструкция здания будет вестись с учетом мнения преподавателей архитектурных мастерских, культурно-просветительных фондов, учебных заведений, творческих объединений, образовательных организаций и заинтересованной общественности. В настоящее время совместно с Эрмитажем уже разработано техзадание на проектирование реставрационных работ.

По мнению Владимира Миклушевского, подписанное соглашение - новая страница в укреплении культурных связей.

«Наши города - Владивосток и Санкт-Петербург - близки по духу. Приморцы трепетно относятся к начинаниям в области культуры. Создание филиала Эрмитажа во Владивостоке имеет общегосударственное значение, проект направлен на культурный рассвет всего Дальнего Востока и укрепление русских традиций в АТР», - считает глава региона.

Президент рекомендует СПВ

Хотя крупнейший в стране экономический форум проходил в Санкт-Петербурге, на нем было сказано немало слов о развитии Дальнего Востока. Так, на пленарном заседании Владимир Путин заявил, что свободный порт Владивосток станет гибким механизмом для инвестирования в российский Дальний Восток. В этот день, 19 июня, законопроект о СПВ, разработанный при участии администрации Приморья, Минвостокразвития РФ и экспертного сообщества, как раз был принят в первом чтении Государственной Думой.

«Действие этого законопроекта распространяется на все ключевые порты Приморского края от Зарубино до Находки, и 13 районов, в которых проживает около 75 процентов населения края. Резиденты Свободного порта получат широкие преференции - это не только налоговые льготы, но и облегченный визовый режим, введение свободной таможенной зоны, упрощенное прохождение контрольных процедур на границе», - напомнил Владимир Путин.

Глава государства также обратил внимание на создании на Дальнем Востоке свободных и комфортных условий для размещения капиталов и производств: речь идет о создании ТОРов с целым комплексом налоговых и других преференций, запуске системы господдержки крупных инвестиционных проектов. Также президент напомнил, что в сентябре 2015 года во Владивостоке состоится первый Восточный экономический форум, в рамках которого, в том числе, будут подробно представлены уже готовые предложения для зарубежных инвесторов.

По мнению губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, Свободный порт в Приморье станет конкурентоспособным существующим режимам в АТР. «Мы постарались использовать лучшие практики стран - «азиатских тигров», как их называют. Поэтому я со сдержанным оптимизмом буду говорить, но думаю, что мы сможем быть конкурентоспособными», - подчеркнул глава региона.

Климат шепчет инвестору

По итогам пленарного заседания ПМЭФ-2015 Владимир Миклушевский сообщил, что регион готов предложить инвесторам не только участие в реализуемых инвестпроектах, но и новые возможности. Уже сейчас Приморский край отмечен в рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ) как регион с высокой динамикой улучшения инвестиционного климата, однако, подчеркнул губернатор, останавливаться на достигнутом власти края не намерены.

«Мы продемонстрировали одну из лучших динамик в стране, но нам есть куда стремиться. Пока мы занимаем 48 позицию, но надо входить в десятку лучших регионов. Все шансы для этого есть, и нужно упорно работать всей командой», - заявил глава региона.

«Коллеги из Приморья могут собой гордиться. Рост произошел, прежде всего, за счет сокращения сроков постановки на кадастровый учет и еще ряда показателей. В Приморье провели серьезную работу над ошибками», - подчеркнул генеральный директор Агентства стратегических инициатив Андрей НИКИТИН.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.