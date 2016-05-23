Процесс открытия и закрытия бизнеса значительно упростят

Власти решили упростить и ускорить процесс открытия, а главное — закрытия бизнеса. С начала кризиса, по данным Росстата, закрылось около 20% малых и средних предприятий. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Минфин разрабатывает законопроект, который позволит заверять подлинность заявлений о регистрации непосредственно в МФЦ (многофункциональных центрах, созданных в рамках исполнения закона о госуслугах). Таким образом, из бюрократической цепочки выпадают нотариусы, услуги которых отнимают время и деньги. Эксперты поддерживают инициативу, но не исключают проблем при ее реализации.

Поправки, которые разрабатывает Минфин, будут внесены в закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к финансовому ведомству. Новация фактически исключает нотариусов из процесса регистрации предприятия: их функцию будут выполнять сотрудники МФЦ.

Чтобы зарегистрировать компанию, нужно подать пакет документов в местную налоговую инспекцию или МФЦ. В список входят: заявление о государственной регистрации и документы об оплате госпошлины (4 тыс. рублей), протокол или договор о создании юрлица, учредительные документы. Подлинность подписи представителя компании на заявлении о госрегистрации должна быть заверена нотариально.

За подтверждение подлинности подписи заявителя нотариусы берут с клиентов 1–1,5 тыс. рублей. А подготовка всего пакета документов для регистрации компании у нотариуса или сторонних компаний-регистраторов может обойтись предпринимателю в 5–11 тыс. рублей. То есть самостоятельно регистрировать компанию в разы дешевле.

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), через нотариусов сегодня подается каждое шестое заявление о регистрации и ликвидации компании (процесс аналогичный, госпошлина 800 рублей, в список необходимых документов входят заявление о госрегистрации, ликвидационный баланс, сведения о направлении взносов в Пенсионный фонд). Логика предпринимателей понятна: вместо двух визитов — в налоговую или МФЦ и к нотариусу — лучше сразу обратиться к последнему. Кроме того, в понимании бизнесменов нотариальное сопровождение снижает риски неверно оформленных документов.

В случае принятия законопроекта Минфина бизнесмены смогут сэкономить и время, и деньги. По словам собеседника, цель поправок — упрощение порядка регистрации или ликвидации компаний, дальнейшее развитие системы МФЦ по принципу «одного окна». В России свыше 2 тыс. МФЦ и более 10 тыс. офисов государственных и муниципальных услуг (охват — 94,6% населения).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.