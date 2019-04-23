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Tele2 получила награду POPAI RUSSIA AWARDS за цифровое проморешение в рознице

23 Апреля 2019, 17:11 | В России

Tele2, альтернативный мобильный оператор, победил в престижном конкурсе POPAI RUSSIA AWARDS 2019 в области ретейла. Компания обошла конкурентов в номинации «Лучшее POS-решение с использованием digital signage». Эксперты оценили инновационный проект – интерактивное проморешение Tele2 в новом цифровом формате розницы.

Эксперты POPAI RUSSIA AWARDS оценили интерактивную витрину Tele2 в номинации, где рассматривались лучшие проморешения с использованием цифровых технологий. Жюри отметило инновационность проекта, его простоту, эффективность и соответствие цифровой концепции розницы. Уникальный для рынка операторской розницы формат опирается на подход «трижды digital»: в сервисе, ассортименте и коммуникациях. Оператор применяет цифровой подход к выкладке товара, и интерактивная витрина поддерживает эту тему. С ее помощью посетитель может взаимодействовать и знакомиться со смартфонами. Интерактивная витрина выводит на большой дисплей не только характеристики гаджета, но и объективные отзывы о модели из интернета.

Tele2 впервые представила интерактивную промовитрину в шоуруме в бизнес-парке Comcity в сентябре 2018 года. Решение оказалось востребовано посетителями, и компания внедрила новинку в digital-формате розницы. В марте 2019 года компания представила интерактивную витрину московской публике во флагманском салоне на ул. Тверской, д. 25/9.

Антон Кондратов, коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2:

«К разработке нового розничного формата Tele2 привлекались ведущие эксперты. Мы тщательно анализировали каждый проект и интегрировали в концепцию «трижды digital» только самые эффективные и инновационные решения. Столь высокая оценка экспертов премии POPAI RUSSIA AWARDS – это еще одно доказательство, что нам удалось создать по-настоящему уникальную цифровую розницу».

POPAI RUSSIA AWARDS входит в топ-3 мировых премий в области маркетинга в ретейле и является главным ежегодным событием в России в своем направлении. Все проекты оценивает профессиональное жюри, состоящее из признанных экспертов – представителей бренд-компаний и ретейла. Победители определяются в следующих номинациях: POS-материалы и instore-коммуникации, дизайн магазина, мотивационные программы, категорийный менеджмент, инсталляции в местах продаж и др.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: tele2  popai russia awards 



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