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Одобрены заявки "Русской Рыбопромышленной Компании" на строительство судов и берегового завода

23 Апреля 2019, 16:15 | В России
Межведомственная комиссия Министерства сельского хозяйства РФ и Федерального агентства по рыболовству одобрила для участия в аукционе на понижение заявки "Русской Рыбопромышленной Компании" на строительство четырех судов и берегового завода на Северном рыбохозяйственном бассейне

Решение о проведении аукциона на понижение связано с высоким количеством заявок, превысившим объем квот, выделяемых по государственной программе.

По результатам аукциона будет определен объем квот, закрепляемых за РРПК, а также количество судов, которые будут построены.

Компания планирует строительство судов на Адмиралтейских верфях (г.Санкт-Петербург), где имеет соответствующий опцион. В текущем году здесь заложены два из шести судов для РРПК, квоты под которые закреплены в рамках предыдущих раундов программы инвестквот.

Строительство завода по переработке трески и пикши запланировано в Мурманске, где сегодня РРПК совместно с ГК «Агама» возводит аналогичное предприятие – «Русская треска». Ввод в эксплуатацию первого завода запланирован на текущий год.

«Русская Рыбопромышленная Компания нацелена на активное и долгосрочное развитие,  - прокомментировал генеральный директор РРПК Федор Кирсанов. – Уже сегодня в рамках программы инвестквот мы строим шесть супертраулеров и два рыбоперерабатывающих завода. Новые мощности будут введены в строй в течение текущего года и ближайших четырех лет. Это значит, что уже совсем скоро РРПК обретет флот нового уровня эффективности и безопасности, обеспечит возможность переработки до 100% улова в высококачественную продукцию глубокой переработки. Инвестпроекты, реализация которых будет начата по результатам аукциона, станут очередным шагом в укреплении ведущих позиций компании в области добычи и переработки дикой белой рыбы».

Суда, заявки на строительство которых примут участие в аукционе на понижение, аналогичны строящимся сегодня. Это супертраулеры длиной 108 метров, каждое из которых рассчитано на вылов и переработку более 50 тысяч тонн рыбы в год.

Суда будут оборудованы современной фабрикой, способной осуществлять глубокую безотходную переработку всего улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью, прежде всего - филе минтая и сурими. Мощность по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью увеличена более чем в два раза по сравнению с имеющимися судами.

Проектная мощность рыбоперерабатывающего завода в Мурманске – не менее 25 тонн филе и другой продукции из трески и пикши. Так же, как и строящийся сегодня завод, проект будет реализован в партнерстве с ведущим российским производителем рыбопродукции ГК «Агама».

Досье "Золотого Рога": Русская Рыбопромышленная Компания - один из лидеров по добыче минтая в России и мире. Компания входит в тройку ведущих российских производителей дикой белой рыбы. Крупнотоннажный рыболовецкий флот Компании способен выполнять работы во всех промысловых зонах и при любых климатических условиях. Траулеры-процессоры Компании оснащены современным рыболовным и перерабатывающим оборудованием от ведущих международных поставщиков, что позволяет вести добычу и переработку в море различных видов водных биоресурсов. Стратегические цели компании связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет модернизации флота, строительства новых, современных супертраулеров и береговых перерабатывающих заводов. Основными виды рыболовного промысла РРПК являются минтай и тихоокеанская сельдь. www.russianfishery.ru

Журнал "Дальневосточный капитал".

 
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Теги: ррпк  русская рыбопромышленная компания 



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