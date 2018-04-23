Российскому бизнесу дадут налоговые поблажки

Налоговики больше не смогут уничтожать компании пенями и штрафами

После поручения президента о «донастройке» налоговой системы Госдума подготовила законопроект, позволяющий бизнесу экономить на пенях и штрафах. Но не факт, что эти меры окажут существенное влияние на бизнес, полагают эксперты, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Госдума подготовила законопроект по снижению налоговой нагрузки на бизнес (как российский, так и иностранный), пишет РБК. Документ разработан по следам поручения президента Владимира Путина о «донастройке» налоговой системы, которое он дал в ходе своего послания в 2016 году, следует из пояснительной записки. Новые меры позволят компаниям сокращать размер пеней, избегать штрафов при сделках между зависимыми лицами и снизить объемы отчетности, которую должны подавать россияне, участвующие в иностранном бизнесе. Часть инициатив позволит компаниям экономить на издержках, однако вряд ли они существенно изменят ситуацию, считают опрошенные РБК эксперты.

Авторами законопроекта выступили глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров и четыре члена комитета. В разработке предложений принимали участие представители Минфина, Федеральной налоговой службы (ФНС), а также российских бизнес-объединений. Рассматривать законопроект парламент будет после 9 мая, сообщил РБК собеседник в Госдуме.

Снизить штрафы

Часть поправок касается общих правил взимания налогов. Например, в случае просрочки по уплате предлагается прописать в Налоговом кодексе, что сумма пеней, начисленных на недоимку, не может превышать размер этого неуплаченного налога. Эта инициатива сгладит другое нововведение — с октября прошлого года пеня для бизнеса с 31-го дня задолженности взимается по «двойному тарифу», указывает партнер юридической фирмы Taxology Михаил Успенский.

Такие изменения смогут ограничить «злоупотребления налоговых органов по установке необоснованно высокого размера пени», добавляет управляющий партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Роман Терехин. Впрочем, хотя новшество и коснется многих, но с учетом ставки пени оно не принесет существенного снижения при доначислениях по итогам проверок, так как при текущей ставке копить пеню в 100% недоимки надо будет около пяти лет, объясняет руководитель аналитической службы «Пепеляев Групп» Вадим Зарипов.

«Ключевая задача законопроекта, на которую обращает внимание бизнес-сообщество, — это смягчение норм законодательства за совершение налоговых правонарушений», — сказал РБК исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин. Ограничение пени, по его словам, является системной мерой, хотя и выглядит незначительно. «Это положительно скажется на обелении рынка и коснется всего, не только крупного, бизнеса», — добавил он.

Новый этап «донастройки»

Настройку налоговой системы власти обсуждают с прошлого года. Министр финансов Антон Силуанов не раз заявлял, что изменения не приведут к росту общей налоговой нагрузки и будут направлены на создание справедливых конкурентных условий. Всех деталей предлагаемых новаций он не раскрыл. Как писал РБК, обсуждение полного перечня мер по «донастройке» налоговой системы продолжается в режиме совещаний у президента, окончательное решение также будет приниматься в Кремле.

Освободить от ответственности

Другая часть поправок относится к правилам трансфертного ценообразования (продажа товаров по внутренним ценам, отличающимся от рыночных) и касается только тех, у кого есть контролируемые сделки (между взаимозависимыми лицами). Сейчас Налоговый кодекс позволяет освободить от штрафа тех, кто вовремя обосновал соответствие цен в таких сделках рыночным ценам. Депутаты предлагают ввести альтернативное условие. Согласно поправкам, штраф не выпишут и тем компаниям, которые будут применять так называемые симметричные корректировки. Речь идет о ситуации, когда в контролируемой сделке одной стороне начисляют налоги, а вторая может зеркально их уменьшить, поясняет Успенский.

Если бюджет не пострадал, то налогоплательщика освободят от пеней и штрафов, которые установлены в размере 40% от недоимки. Судя по количеству уведомлений о контролируемых сделках, которые подаются в ФНС, а также с учетом планируемого повышения порога контролируемых внутрироссийских сделок это может коснуться нескольких тысяч крупных организаций, говорит Вадим Зарипов. Сейчас контролируемыми считаются сделки, сумма которых превышает 1 млрд руб. за календарный год (более мелкие операции выведены из-под налогового контроля). Пакет поправок, среди которых повышение лимита сумм по таким сделкам до 3 млрд руб., был внесен в августе и принят в первом чтении в декабре прошлого года.

Еще один инструмент, который предлагается в законопроекте, касается внутригруппового финансирования компаний. Речь идет о безналоговом возврате вкладов в имущество. Если «дочке» резко понадобятся оборотные средства, материнская компания сможет предоставить их, не размывая уставный капитал, а затем вернуть обратно без дополнительных налогов, поясняет Успенский. «Инструмент послужит хорошей альтернативой краткосрочным беспроцентным займам и наверняка будет востребован крупными холдингами», — считает он.

Новые критерии для КИК

Наконец, еще одна часть поправок касается правил налогообложения контролируемых иностранных компаний (КИК; не признаются налоговыми резидентами в России, но контролируются резидентами — юридическими и физическими лицами). С 1 января 2015 года россияне обязаны декларировать свое участие в иностранном бизнесе и платить налоги с дохода от него. При условии ликвидации КИК до 31 декабря 2017 года ее собственник освобождался от уплаты НДФЛ в России за имущество, полученное в ходе закрытия компании (но, если от такой компании получены деньги, налог нужно уплатить). Согласно принятой недавно амнистии капиталов, сроки безналоговой ликвидации продлены до 1 марта 2019 года.

Внесенные поправки уточняют, что физическое лицо (резидент) не признается контролирующим лицом КИК в случае, если такой контроль осуществляется через российскую публичную компанию, а также через иностранную организацию, акции которой торгуются на бирже в стране — члене ОЭСР. По словам Успенского, это снимает с налогоплательщиков целый пласт проблем, в первую очередь избавляет их от дополнительной отчетности и затрат на нее.

Впрочем, применение такого механизма возможно, только если доля участия контролирующего лица в КИК не превышает 50%, а доля обыкновенных акций иностранной организации, допущенных к обращению на бирже, превышает 25% уставного капитала. Таким образом, «бизнесмены с мажоритарной долей в иностранном бизнесе по-прежнему будут обязаны отчитываться об этом бизнесе по правилам КИК, даже если миноритарные доли обращаются на иностранных биржах», — отмечает Петр Попов, ведущий юрист «Пепеляев Групп».

«Бизнес давно добивался внесения поправки, которая бы исключила применение правил КИК к владению через иностранные юридические лица, чьи акции торгуются на биржах. Но в законопроекте предложены довольно жесткие условия для освобождения от правил», — говорит Попов. Требование о доле акций, допущенных к обращению на бирже, выше 25% — это «довольно много», считает юрист.