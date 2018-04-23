Российские олигархи ищут возможности откупиться от санкций

В разгар санкционной войны в США потекли миллиарды долларов, «сэкономленных» олигархами на собственной стране

Стало известно, что с просьбой спасти от санкций Вашингтона к США обратились партнеры Аркадия Ротенберга по аэропортовому бизнесу, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Ранее глава Сбербанка Герман Греф, сообщает интернет-ресурс «Царьград», который активно покупал американских лоббистов, заявил о выплате рекордных дивидендов по итогам 2017 года, в том числе миноритарным акционерам-нерезидентам (70% из них - это фирмы из США и Великобритании). Особенно впечатляет, что в течение трех лет госбанк направит на дивиденды из своей прибыли более $17,5 млрд.

"Царьград" уже писал о том, что в прессу "утекла" переписка, которую руководство Сбербанка вело с правительством США через лоббиста в Вашингтоне. Переписка носила отнюдь не патриотичный характер: в частности, в письме отмечалось, что топ-менеджмент банка намерен обсудить с американскими должностными лицами тот факт, что Сбербанк является примером транспарентности и ответственности в российской банковской сфере. В рамках встречи также речь должна была пойти и о сотнях миллионов долларов возможных потерь в случае применения к банку санкционных ограничений.

Пока компании выплачивают немалые средства акционерам и лоббистам из Соединенных Штатов, власти России лихорадочно придумывают планы спасения бизнеса отечественных миллиардеров от последствий санкций Вашингтона. Речь идет не о бизнесменах, а о компаниях с непрерывным производственным циклом, в которых работают сотни тысяч сотрудников.

Совладельцы аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько, сообщает РБК, являющиеся партнерами Аркадия Ротенберга, наняли лоббистов в Америке испугавшись санкций со стороны тех же Соединенных Штатов. Причем, новые санкции пока не распространяются на бизнесменов, на данный момент они являются фигурантами так называемого "кремлевского списка", на базе которого и формировался окончательный перечень лиц, недружественных Вашингтону.

Компания Qorvis MSLGROUP, к которой обратились бизнесмены с предложением о сотрудничестве в сфере "деловых интересов в США", разместила соответствующее уведомление в базе Сената Соединенных Штатов. Кстати, ранее лоббистская фирма занималась обслуживанием другой российской компании – "Новатэк".

Кроме того, владелец алкогольной компании SPI Group Юрий Шефлер и совладелец технологической IPG Photonics Валентин Гапонцев также обращались к американским лоббистским структурам для оценки влияния санкций на их бизнес.

При этом юристы и эксперты в области международного права не понимают, на что рассчитывает российский бизнес, покупая "лобби". Защититься от санкций таким образом невозможно, указывают они.

Как отметила в беседе с "Царьградом" руководитель отдела международных проектов компании "URVISTA" Наталья Побежимова, существуют серьезные сомнения в эффективности подобных действий. По ее словам, перед тем, как вынести окончательное решение, в Вашингтоне провели серьезные исследования, обосновав причины включения тех или иных граждан России (аффилированные с ними фирмы и корпорации) в санкционный список. Причины названы, и этого достаточно для исполнения решения главы американского Белого дома, указала госпожа Побежимова.

Разработку санкционного списка президент США традиционно поручает Управлению по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). В своей колонке в Forbes юрист по международному праву Сергей Гландин указал: "Чего бы мы не рекомендовали делать, так это ходить по американским лоббистам. Их возможности закончились в момент принятия закона. В настоящее время ни один здравомыслящий лоббист даже и не попытается повлиять на Государственный департамент или на Министерство финансов, поскольку это чревато отдельным расследованием о незаконном вмешательстве в деятельность исполнительной власти".

О том, что плата американским лоббистам – это деньги на ветер, говорят и эксперты "Царьграда". Шансы на мгновенный пересмотр решения минимальны, максимум, чего можно добиться, так это пересмотра санкционного режима в отношении лица или компании спустя существенный промежуток времени после вступления закона в силу.

По словам Н.Побежимовой, это вновь потребует бесконечных согласований и утверждений, и быстрым "исключение" из списка не будет.

Добиться отмены санкций можно лишь устранив причину попадания в "черный список". "А этого, насколько мне известно, не происходит", - заключила эксперт.

"Трансперенси Интернешнл - Россия" провела исследование отечественного корпоративного лоббизма в странах Евросоюза и пришла к выводу, что реальные масштабы применения "мягкой силы" сложно оценить, поскольку система абсолютно непрозрачна.

На сегодняшний день в законодательстве России нет определения лоббизма, хотя различные лоббистские практики существуют внутри страны и за рубежом, отметили исследователи. "Граждане нашей страны лишены возможности узнать, какие средства российские госкомпании и госкорпорации расходуют на лоббистскую деятельность. Нам представляется очевидным, что подобная непрозрачность и недостаток правового регулирования могут способствовать возникновению коррупции", - указали авторы доклада.

По словам Н.Побежимовой, статья расходов компаний на "лобби" вряд ли отражается в публичной отчетности. Эта информация полностью закрыта для посторонних глаз.

Тем не менее, аналитики пытаются оценить расходы отечественных компаний по этой статье. Оказывается, по данным РБК, затраты российского бизнеса на лоббирование своих интересов в США в первом полугодии 2017 года сократились на 34%, составив $470 тыс. При этом выросло количество компаний, зарегистрированных в соответствии с американским законом о раскрытии лоббистской деятельности.

С одной стороны, понятно, если экономическое сотрудничество двух стран существует, функционируют и лоббисты, отстаивающие интересы как страны, так и отдельных компаний (легальные и "подпольные").

Однако, по мнению экспертов в области международной политики, с падением показателей товарооборота снижаются и объемы рынка лоббирования, закономерно отражая охлаждение экономических отношений между странами.

Сейчас наблюдается парадоксальная ситуация - вводя против российского бизнеса санкции, Вашингтон имеет очевидные бонусы - внушительные дивиденды американских акционеров и доходы профессиональных лоббистов, источником которых является напуганный бизнес России.

Деньги как уходили из страны, так и уходят, а правительство в поисках дополнительного источника бюджетных доходов жонглирует налоговой нагрузкой, перекладывая ее с бизнеса на российских граждан и обратно.