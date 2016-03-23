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Президент ударил правительство током

23 Марта 2016, 13:10 | В России

Энерготарифы для Дальнего Востока будут выровнены до среднероссийского уровня за 2-3 года

На совещании с членами правительства, которое состоялось на прошедшей неделе, президент России Владимир ПУТИН прокомментировал ситуацию, сложившуюся с энерготарифами на Дальнем Востоке: «Не может быть приемлемой ситуация, когда в одном из регионов в разы отличаются тарифы на электроэнергию. Это создает соответствующие условия - прямо скажем, неблагоприятные и для граждан, которые проживают в этих регионах, и для ведения бизнеса, что очень важно. Поэтому нам решение здесь нужно найти», - заявил Владимир Путин.

По словам министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра ГАЛУШКИ, по итогам совещания было принято согласованное решение о том, что энерготарифы на Дальнем Востоке будут выровнены до среднероссийского уровня за 2-3 года, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Расчеты, произведенные совместно ФАС России и Минвостокразвития, показывают, что в этот период в различных регионах Дальнего Востока тарифы будут снижены на величину от 5 до 65%. «На сегодняшний день среднероссийский уровень тарифов на электроэнергию - это 3,19 рубля за 1 кВт-ч. Выравнивание тарифа по среднероссийскому уровню будет происходить ежегодно, соответствующие расчеты тоже будут проводиться ежегодно», - отметил Александр Галушка.

Для снижения тарифов в дальневосточных регионах до среднероссийского уровня будет задействован комплекс источников и механизмов, причем все они не связаны с расходованием бюджетных средств. Основными источниками являются надбавка для потребителей оптового рынка электроэнергии и мощности, а также средства от либерализации цены мощности гидроэлектростанций Сибири.

Другими направлениями, которые могут способствовать снижению тарифов на Дальнем Востоке и которые обязательно будут задействованы, являются оптимизация цен на закупку топлива для производства электрической энергии; оптимизация инвестиционных программ энергетиков Дальнего Востока; усиление контроля за порядком рассмотрения и принятия тарифных решений; развитие и стимулирование генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии на территории Дальнего Востока.

По расчетам, подготовленным совместно ФАС России и Минвостокразвития, рост тарифов для конечных потребителей остальной части России в связи с выравниванием тарифов во всех регионах Дальнего Востока не превысит 1,3%. Важно, что этот рост будет произведен не одномоментно, а в течение 2-3 лет. При этом тарифы для населения не изменятся.

Поручение правительству обеспечить создание механизма снижения до среднероссийского уровня тарифов на электрическую энергию в отдельных регионах Дальнего Востока без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации было дано по итогам Послания Президента Федеральному Собранию от 3 декабря 2015 года.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: энергетика  энерготарифы 






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