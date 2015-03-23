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Составлен рейтинг профессий с высоким риском сокращений
Составлен рейтинг профессий по вероятности попасть под сокращение в ближайшее время. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на рекрутинговый портал HeadHunter.
Первое место в рейтинге, с самым высоким риском сокращения (-0,22), занимает сфера «страхование». Каждый третий представитель этой профессии заявил, что абсолютно уверен в том, что его сократят. Кроме того, среди людей этой профессии меньше всего тех, кто уверен, что под сокращения не попадет: всего 30%.
На втором месте сферы «управление персоналом (HR)» и «административный персонал» с индексом вероятности -0,12. Среди попавших в группу с очень высоким риском сокращения две профессиональные сферы: управление персоналом (HR-специалисты, рекрутеры, специалисты по компенсациям и льготам, специалисты по кадрам) и административный персонал (секретари, делопроизводители, офис-менеджеры, курьеры, АХО).
В целом они меньше, чем страховщики, уверены в неминуемом сокращении (примерно каждый пятый), однако среди них больше тех, кто наверняка не уверен, но очень этого опасается.
На третьем месте, где риск сокращения высок (-0,10), оказались представители банковской сферы, включая тех, кто занимается инвестициями и лизингом. Каждый четвертый представитель этих профессий уверен, что будет сокращен в ближайшее время. Однако тут больше и тех, кто уверен в обратном. Неоднородность настроений представителей этой профессии несколько снижает риск попасть под сокращения, но он все равно остается на высоком уровне.
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