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Предприниматели Приморского края получили возможность отправлять посылки за рубеж в упрощенном порядке
Почта России и ФТС России дали старт упрощенному экспорту российских товаров на всю страну
С 15 декабря совместный проект Почты России и ФТС России по упрощенному таможенному оформлению товаров, пересылаемых на экспорт в международных почтовых отправлениях (МПО), расширен на всю страну. Отправить посылку за рубеж в упрощенном порядке корпоративные клиенты могут в 469 центрах выдачи и приема посылок (ЦВПП) в 185 городах страны.
В церемонии презентации возможностей нового проекта 20 декабря 2016 года в одном из ЦВПП г. Москвы приняли участие cоветник Президента Российской Федерации, председатель совета ИРИ Герман Клименко; руководитель федеральной таможенной службы Владимир Булавин, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев и генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов.
Упрощение таможенного оформления экспортируемых товаров Почта России и ФТС России реализуют в рамках поручения Правительства РФ. Проект был инициирован Институтом развития Интернета. Его суть заключается в создании максимально комфортных условий экспорта товаров для отечественных производителей и компаний-экспортеров, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН), а также компаний, которым при вывозе товаров не требуется возмещения НДС.
При оформлении экспортируемых товаров эти отправители могут использовать в качестве таможенной декларации документ, применяемый Всемирным почтовым союзом (почтовую декларацию CN23 для посылок или CN22 для мелких пакетов до 2 кг). Новое решение предполагает, что весь диалог отправителя при оформлении экспортируемых товаров начинается и заканчивается в почтовом отделении и занимает несколько минут. Всю работу по экспортному оформлению осуществляют Почта России и ФТС России на основании данных декларации без присутствия отправителя в таможенных органах, сообщает пресс-служба Почты России.
«Совместно с ФТС России мы создали удобное логистическое решение для отправки товаров в посылках за рубеж», - отметил генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов.
Ключевые этапы упрощенной процедуры:
· Отправитель заходит на сайт https://export.pochta.ru/ – специальный сервис по отправке посылок на экспорт с товарными вложениями. Вход осуществляется по pochta ID, получаемого в процессе открытия Личного кабинета на сайте pochta.ru.
· В онлайн режиме заполняется почтовая декларация, которой присваивается уникальный код, идентифицирующий декларацию.
· Отправителю достаточно прийти в ЦВПП с посылкой и распечатанной декларацией, с которой оператор почты при приеме посылки сканирует штрих-код.
· Дальнейшие процедуры не потребуют личного присутствия отправителя: Почта России в рамках электронного обмена отправляет данные о посылке в ФТС России, которая принимает решение в соответствии с действующим таможенным законодательством Евразийского экономического союза.
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