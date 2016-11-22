Урок по информационной безопасности для смены "Info-дети" в "Океане" провел "Ростелеком"

Компания «Ростелеком» провела интерактивный урок по информационной безопасности и викторину, посвященную информационным технологиям, для ребят во Всероссийском детском центре «Океан», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Начальник отдела поддержки центра обработки данных департамента технической инфраструктуры информационных технологий Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Боченко на уроке рассказал ребятам о методах защиты данных в интернете.

«Всё, что когда-либо попало в Интернет, там и остаётся. Поэтому задумайтесь над тем, какую информацию о себе вы оставляете. Советую создавать сильный пароль, использовать двухфакторную идентификацию, делать резервные копии», – рассказал Николай Боченко во время своего выступления.

После ребята поучаствовали в викторине на тему информационных технологий. Двадцать три знатока получили ценные призы от компании «Ростелеком», сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе "Ростелекома".

«Урок был очень интересный. За один час мы получили много новой и, главное, полезной информации. Что-то я знал, но некоторые моменты были настоящим открытием. Надеюсь, такие встречи будут проходить на нашей смене ещё не раз», – поделился эмоциями Артём Прощаев из ЕАО.

Напомним, 2 августа ПАО «Ростелеком» и ВДЦ «Океан» утвердили концепцию развития информатизации детского центра до 2020 года. Данная концепция технологически позволит обеспечить исполнение задач Правительства Российской Федерации по увеличению количества мест для детей в лагере, созданию карт личностного развития и системы управления качеством образовательного процесса, формированию комфортных, безопасных условий обучения и научно-исследовательской деятельности, а также многое другое.

Всероссийский детский центр «Океан» – центр разработки и реализации тематических программ, направленных на развитие интеллектуального, лидерского, творческого и физического потенциала детей и юношества. Центр находится в городе Владивостоке Приморского края.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края.

Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

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ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.