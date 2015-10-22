Электронная подпись станет облачной

В III квартале 2016 года россияне получат возможность использовать электронную подпись без материального носителя - USB-флешки или SIM-карты. Такая норма содержится в «дорожных картах» к программе развития интернета в России, которую Институт развития интернета (ИРИ) подготовил для президента РФ. В институте считают, что такая мера позволит чаще использовать электронную подпись, пишут «Известия».

- Мы рассматриваем легализацию технологии ЭЦП в «облаке». Второй вопрос - когда эта технология может быть применима, - отметил председатель правления ИРИ Герман КЛИМЕНКО.

В настоящее время сертификаты ключей проверки электронной подписи (СКП) выпускаются на специальных носителях, рассказал замглавы Минкомсвязи Михаил ЕВРАЕВ. При этом средняя стоимость такого СКП составляет около 5 тыс. рублей.

- Система облачной электронной подписи позволит создавать подпись без материального носителя, что значительно снизит стоимость ее использования и повысит безопасность применения, - пояснил замминистра. - Также предлагается рассмотреть возможность расширения срока действия СКП с одного до трех лет.

Задача электронной подписи (электронно-цифровая подпись, ЭЦП) - упростить документооборот в эпоху интернета. Согласно принятому в 2011 году российскому закону «Об электронной подписи» цифровой документ, который подписан ЭЦП, приравнивается к бумажному документу, подписанному традиционным способом. Такая система позволяет отправлять документы в электронном виде, а не перевозить их в бумажной форме.

Чтобы получить ЭЦП, россиянину нужно собрать необходимые документы, отвезти их в специальный удостоверяющий центр и заплатить порядка 5 тыс. рублей за USB-флешку. Как рассказал Клименко, в использовании ЭЦП есть ряд ограничений, например на ряде сайтов с ней можно работать только в браузере компании Microsoft - Internet Explorer. При этом не так давно сама американская компания сообщила, что отказывается от разработки этого браузера.

Отсутствие материального носителя может вызвать проблемы с безопасностью. Границы применения «облачной» подписи, рассказывает Клименко, будут определять использующие ее организации.

- При оплате пластиковой карточкой в Сети пользователю приходит SMS с кодом подтверждения. Это один из способов защиты. Каждый банк сам определяет лимит суммы, которую пользователь может потратить при помощи кода подтверждения. У одного банка ограничение в 50 тыс. рублей, у другого - 100 тыс., - объясняет председатель правления ИРИ. - Здесь будет так же. Вопрос в том, каким способом будет защищена облачная ЭЦП и какие документы можно будет подписывать с ее помощью.

Интернет-омбудсмен Дмитрий МАРИНИЧЕВ уверен, что в технологиях ЭЦП произойдет революция, как это уже случилось с накопителями информации. Например, фильмы раньше продавались на VHS-кассетах, потом они появились на CD, затем на DVD, потом на флеш-накопителях и в интернете.

- Так же будет и с ЭЦП - победит более удобная технология, - говорит Мариничев.