www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.26 р. 100 JPY: 57.17 р.
EUR: 73.96 р. 10 CNY: 95.3 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Электронная подпись станет облачной

22 Октября 2015, 10:30 | В России

В III квартале 2016 года россияне получат возможность использовать электронную подпись без материального носителя - USB-флешки или SIM-карты. Такая норма содержится в «дорожных картах» к программе развития интернета в России, которую Институт развития интернета (ИРИ) подготовил для президента РФ. В институте считают, что такая мера позволит чаще использовать электронную подпись, пишут «Известия».

- Мы рассматриваем легализацию технологии ЭЦП в «облаке». Второй вопрос - когда эта технология может быть применима, - отметил председатель правления ИРИ Герман КЛИМЕНКО.

В настоящее время сертификаты ключей проверки электронной подписи (СКП) выпускаются на специальных носителях, рассказал замглавы Минкомсвязи Михаил ЕВРАЕВ. При этом средняя стоимость такого СКП составляет около 5 тыс. рублей.

- Система облачной электронной подписи позволит создавать подпись без материального носителя, что значительно снизит стоимость ее использования и повысит безопасность применения, - пояснил замминистра. - Также предлагается рассмотреть возможность расширения срока действия СКП с одного до трех лет.

Задача электронной подписи (электронно-цифровая подпись, ЭЦП) - упростить документооборот в эпоху интернета. Согласно принятому в 2011 году российскому закону «Об электронной подписи» цифровой документ, который подписан ЭЦП, приравнивается к бумажному документу, подписанному традиционным способом. Такая система позволяет отправлять документы в электронном виде, а не перевозить их в бумажной форме.

Чтобы получить ЭЦП, россиянину нужно собрать необходимые документы, отвезти их в специальный удостоверяющий центр и заплатить порядка 5 тыс. рублей за USB-флешку. Как рассказал Клименко, в использовании ЭЦП есть ряд ограничений, например на ряде сайтов с ней можно работать только в браузере компании Microsoft - Internet Explorer. При этом не так давно сама американская компания сообщила, что отказывается от разработки этого браузера.

Отсутствие материального носителя может вызвать проблемы с безопасностью. Границы применения «облачной» подписи, рассказывает Клименко, будут определять использующие ее организации.

- При оплате пластиковой карточкой в Сети пользователю приходит SMS с кодом подтверждения. Это один из способов защиты. Каждый банк сам определяет лимит суммы, которую пользователь может потратить при помощи кода подтверждения. У одного банка ограничение в 50 тыс. рублей, у другого - 100 тыс., - объясняет председатель правления ИРИ. - Здесь будет так же. Вопрос в том, каким способом будет защищена облачная ЭЦП и какие документы можно будет подписывать с ее помощью.

Интернет-омбудсмен Дмитрий МАРИНИЧЕВ уверен, что в технологиях ЭЦП произойдет революция, как это уже случилось с накопителями информации. Например, фильмы раньше продавались на VHS-кассетах, потом они появились на CD, затем на DVD, потом на флеш-накопителях и в интернете.

- Так же будет и с ЭЦП - победит более удобная технология, - говорит Мариничев.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: электронная подпись 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru